全港唯一貓主題盛會「香港貓迷博覽會2026」今日開幕

4米高吹氣拓腮貓牛仔駕到 400+展位打造夏日貓咪嘉年華 焦點： 打卡必到： 4米高吹氣拓腮貓牛仔登場！全新「懷舊喵影樓」重現百子櫃藥房、舊式髮型屋，主子變身貓店長一同穿越舊日香港

4米高吹氣拓腮貓牛仔登場！全新「懷舊喵影樓」重現百子櫃藥房、舊式髮型屋，主子變身貓店長一同穿越舊日香港 文藝新體驗： 約30位海內外藝術家貓作品齊聚「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」，文地貓歌劇院裝置首度亮相，更有美國CFA逾百年歷史全場總冠軍頸圈矚目展出

約30位海內外藝術家貓作品齊聚「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」，文地貓歌劇院裝置首度亮相，更有美國CFA逾百年歷史全場總冠軍頸圈矚目展出 國際級 CFA 貓展選美： 香港黑貓會舉辦CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show，兩日合共10環賽事由世界各地評判獨立評選，今年更首設開放賽圈，不分品種、不論註冊，打造全民參與的夏日貓貓選美

香港黑貓會舉辦CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show，兩日合共10環賽事由世界各地評判獨立評選，今年更首設開放賽圈，不分品種、不論註冊，打造全民參與的夏日貓貓選美 貓銀髮經濟崛起：疫後貓隻步入中年，「4至7歲」比例急升至28.2%，貓主月均消費突破2,062港元創歷年新高，高端健康產品與服務需求持續擴大

香港2026年7月31日 /美通社/ -- 由展覽集團主辦的「香港貓迷博覽會2026」（下稱「博覽」）今日於灣仔香港會議展覽中心展覽廳3BCD正式開鑼，一連三日（7月31日至8月2日）為全港貓迷帶來集購物、打卡、藝術欣賞與互動體驗於一身的夏日貓咪嘉年華。 博覽匯聚本地及海外的文創貓藝術產品、潮流玩具及生活用品，為貓迷打造理想的購物及消閒熱點。今年博覽共有超過400個展位、185個展商參與，規模再度升級。主題方面，今年以「西部牛仔」為題，由油畫及壁畫家LeonLollipop筆下的主角拓腮貓聯同一眾好朋友，以西部牛仔、仙人掌等多個造型齊齊亮相；場內更特設高達4米的吹氣公仔，成為全場矚目的打卡焦點。博覽同時帶來一系列精彩活動及主題展區，包括全新「懷舊喵影樓」打卡區、「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術展區、CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show，以及「貓貓大銀幕」等。

香港貓迷博覽會2026開幕儀式邀請商務及經濟發展局副局長陳百里、全國政協委員，立法會批發及零售界議員邵家輝、漁農自然護理署高級獸醫師（動物業務及技術事務）周嘉慧、香港寵物業商會會長陳雅芝、香港黑貓會會長羅燕玲、香港市務學會榮譽主席陳裕光、Mastercard香港及澳門業務拓展部門資深副總裁李浩強、油畫及壁畫家LeonLollipop、貓奴愛心大使Yoko Tsang，聯同展覽集團有限公司主席王學譜一同主持揭幕。 展覽集團主席王學譜表示：「經過幾年蛻變，『香港貓迷博覽會』已超越傳統寵物消費展，升級成為香港暑假最搶眼、最受矚目的城市級貓主題盛事。今日博覽的受眾不再局限於貓主，而是全面覆蓋喜愛寵物、熱愛文創藝術、追求優質生活體驗的廣大市民。今年我們將盛事結合文化及體驗，海內外的貓主題畫作、雕塑、潮流玩具等文創藝術匯聚於此，以香港這個展覽樞紐為跳板，輻射至整個大灣區甚至亞太市場。」

香港寵物產業（貓）持續增長，市場規模每年更超越60億元。早前調查顯示，全港貓主月均消費達2,062港元，按年升2.8%，創歷年新高，高消費群體持續擴大。數據進一步揭示，疫情期間大量市民居家時飼養的貓隻現已步入中年，「4至7歲」組別比例由2024年的20.8%顯著升至28.2%，貓齡增長成為僅次於經濟環境之外推動開支上升的核心因素，「貓銀髮經濟」正加速形成。港人不僅願意為年長貓隻投放更多醫療及保健資源，更積極追求提升貓咪整體生活質素，帶動高端寵物健康產品與服務的需求持續擴大，「貓銀髮經濟」將成為未來數年驅動市場增長的重要引擎。

全新「懷舊喵影樓」穿越舊日香港 文地貓歌劇院藝術裝置首度亮相 除了寵物用品外，為進一步推動文創發展，今年博覽繼續引入多個潮流玩具及文創產品。全新「懷舊喵影樓」打卡區設有百子櫃中式藥房、時鐘牆、舊式髮型屋及美樂士多等多個場景，讓主子化身限定貓店長駐場，與貓迷一同穿越舊日香港，留下趣味合照。本地知名插畫家「文地貓」今年亦特別以歌劇院為主題創作全新藝術裝置，展現文化與創意的獨特融合，為參觀者帶來耳目一新的打卡體驗。

藝術專區匯聚 30 位海內外藝術家 呈現多元貓咪美學 現場特設「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術專區，聯同多間本地畫廊，包括佛倫藝術收藏及齊亮畫廊，展出約30位來自中國、法國、日本、印度、俄羅斯及馬來西亞等地藝術家的貓主題作品，涵蓋畫作、雕塑及潮玩盲盒，以布藝、陶瓷、純銅及木雕等多種材質，呈現風格各異的貓咪美學。 其中，齊亮畫廊今年以四大展位亮相，以「愛、生命與當代東方美學」為主題，匯聚12位本地及海外當代藝術家，呈現一場融合傳統美學、現代情感與科技互動的貓咪藝術展覽。參展藝術家包括以AR技術結合水墨創作的陳紫君，觀眾可透過手機掃瞄畫作解鎖動態動畫與互動遊戲；當代藝術大師潘烱榮（水禾田）；首度跨世代聯展的關嘉亮與其母親鄭儀珠；韓國工筆與刺繡藝術家Jihea Park；印尼藝術家Erica Hestu Wahyuni及Aslam Tabah；本地水彩藝術家張敏儀帶來全新港式在地文化系列；新銳藝術家余麗婷及以陶瓷媒材創作的李詠思；資深油畫家馬銓及當代水墨藝術家鍾臻智。現場同時推出「西部牛仔包包」限定版藝術周邊，包括零錢包、杯墊及扣針等。

CFA 冠軍貓展首設開放賽圈 百年珍藏頸圈矚目展出 博覽會期間活動豐富，香港黑貓會將舉辦CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show，兩日合共設有10環賽事，參賽貓隻將由來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選。今年更特別增設2環賽圈獨立評審，不分品種、不論註冊，旨在普及愛貓文化及鼓勵主人悉心照顧貓咪，打造一場別開生面的夏日貓貓選美。博覽更獲美國CFA借出逾100年歷史的珍貴紐約麥迪遜廣場貓展全場總冠軍的頸圈以及多件華麗貓衫作特別展示，讓貓迷一睹國際貓界的百年珍藏，機會難得。同場「MoCity x Cat Expo—貓貓大銀幕」將展出由寵主提供的貓咪靚相，貓奴們更可帶同愛貓到場，在大銀幕前打卡留念。

人氣展商雲集 寵物用品及文創精品選擇豐富 本屆展覽雲集多個人氣及創意寵物品牌，為寵物主人帶來豐富選擇。注重寵物日常保健的主人可留意Pawsome Wellness Limited（展位編號：3C-F30），帶來日本赤靈芝肉泥，人類食用級材料，從根本改善寵物體質，展會更推出$100一分鐘任裝限時優惠。Vipets（展位編號：3C-E01）帶來法國品牌「噗噗蛋仔」，專為毛孩設計的趣味零食DIY套盒，只需加水攪拌即可製作新鮮零食，含96%動物蛋白，健康無添加。追求餵食便利的貓主可關注joywood life（展位編號：3D-C08），帶來全球首創一唧即食全芝士醬，不含乳糖、無加鹽，便捷零食新選擇。關注環保的主人可留意Lotux International（展位編號：3B-K37），主打全球首款蓮花纖維貓砂，除臭率達99%，可沖廁及生物降解，環保高效。想為主子添置新玩具的貓奴可到訪ONEMORE CONSULTANTS LIMITED（展位編號：3C-J25），帶來紐西蘭羊毛手製貓玩具，包括香煙造型抱踢玩具及XXL棉花棒，天然貓草醃製令貓咪愛不釋手。鍾情文創收藏的貓迷則不容錯過文地貓（展位編號：3C-Z23），首度公開全新貓書《沒有貓的我，不是我》及限定精品，更特設「文地貓畫你隻貓」即場繪畫環節。鍾意親手製作獨一無二紀念品的貓迷，切勿錯過「喵咪手作坊」（展位編號：3C-J75）提供多款體驗工作坊，包括馬賽克貓咪鎖匙扣、彩繪石膏、珍珠貝母飾物、Worry Stone繪畫以及立體肌理畫磁石貼，讓參觀者即場動手創作專屬自己的貓咪主題手作。

入場人士可參與《Mastercard刮刮卡大抽獎》，展會期間憑Mastercard卡於場內指定攤位單一發票每簽賬滿港幣250元，即可獲一次抽獎機會；滿500元為兩次，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。活動只接受打印之發票，參加者可於抽獎活動處換領刮刮卡，即刮即知中獎結果。禮品包括東京、首爾、台北雙人來回機票等，送出超過3,000份獎品，總值逾港幣15萬元。（推廣生意的競賽牌照號碼：61648、61649；優惠受條款及細則約束。）此外，入場人士於現場登記成為彩蛋生活會員，即可獲贈Gloomie同款牛仔髮夾一個。入場人士讚好「香港貓迷博覽會」Facebook專頁及追蹤Instagram帳號，即可免費獲得貓頭箍一個，每日限量4,000個，數量有限，送完即止。

香港貓迷博覽會2026 日期 2026年7月31日至8月2日 (星期五至日) 時間 7月31至8月1日 (星期五至六)：中午12時至晚上9時 8月2日 (星期日)：中午12時至晚上8時 地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳3BCD 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/catexpo2026 關於展覽集團 展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。 本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「年度市場推廣活動大獎」、「ESG領航典範獎」、「創新展覽策劃卓越獎」、「智醒品牌卓越大獎 — 卓越展覽策劃大獎」等業務發展成果得到各界認同。