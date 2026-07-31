富匙科技 AI Agent 落地海外商戶，全面承接一線客戶服務與經營轉化

從智能諮詢到預約閉環，富匙科技 AI Agent 化身海外商戶首位數字員工 香港2026年7月31日 /美通社/ -- 對於海外服務業來說，真正影響生意的，往往發生在顧客進店之前。 "多少錢？""最近的門店在哪？""今天還能預約嗎？" 這些高頻諮詢每天都在重複發生，卻佔用了大量人工客服時間。對於擁有多家門店的連鎖品牌而言，諮詢渠道分散、回復效率低、預約轉化難，已經成為業務增長的重要瓶頸。 近日，新加坡某知名連鎖美髮品牌正式與富匙科技簽約，成為富匙科技旗下AI Agent產品Fynix首個海外客戶。作為一家擁有多家門店的美髮品牌，他們希望借助AI能力，將客戶諮詢、預約和門店運營實現智能化升級。

針對這一需求，Fynix 首先打通了WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、TikTok等多個社交平台，實現全渠道消息統一管理。AI客服能夠7×24小時線上，自動回復價格、營業時間、門店位置等高頻問題，並支持多輪自然語言對話，當遇到複雜需求時，再無縫轉交人工客服處理，大幅提升客戶回應效率。 對於連鎖門店而言，不同門店的價格、服務專案和營業時間並不完全一致。Fynix通過AI知識庫，將該品牌旗下多家門店的資訊統一管理。當客戶發送定位或郵編後，系統可結合LBS能力自動推薦最近門店，並即時調取對應門店的服務和價目資訊，讓諮詢更加精准，也提升了預約轉化率。

回歸到經營核心，管理者真正關心的不只是回復了多少消息，而是能帶來多少生意。因此，Fynix不僅提供AI客服能力，也構建了一套完整的營銷管理體系。 Fynix 不僅支持輕量化線上預約，客戶完成諮詢後即可快速預約到店；預約成功後，系統自動發送提醒消息，降低爽約率；服務完成後，還能夠自動推送Google評價邀請，幫助商戶持續積累海外本地口碑。 與此同時，後台管理看板即時統計諮詢量、預約轉化率、各門店經營表現等核心指標，讓管理者能夠快速發現問題、優化運營策略。從客戶諮詢，到預約成交，再到服務評價，整個客戶旅程實現AI驅動的閉環管理。

該美髮品牌作為Fynix 落地的首個客戶，更為重要的意義在於，它驗證了富匙科技不僅擁有打造一整套具有通用性AI模型的能力，也具備打磨通用型Agent產品的能力。 事實上，多門店、強預約屬性的服務型商戶，幾乎都會面臨類似挑戰：諮詢渠道分散、人工客服成本高、預約管理效率低、客戶轉化率難提升。無論是美容美甲、按摩SPA、健身工作室，還是寵物美容、牙科診所、教育培訓機構，這些需求都具有高度相似性，都需要更高效的客戶溝通、更智能的預約管理以及更精准的運營分析。