DXC 宣佈領導層任命，加速發展該公司以 AI 為中心的未來

Paul Taylor 獲任命為 DXC 總裁，Dan Gray 將領導 Global Infrastructure Services 美國維珍尼亞州阿什本2026年7月31日 /美通社/ -- DXC Technology （紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，今天宣佈一系列領導層任命，即時生效。這些任命將新一代以 AI 為中心的領導置於該公司的重心，而為客戶、合作夥伴和員工，進一步精簡該公司架構。 Paul Taylor 已獲任命為 DXC Technology 總裁，接替 Raul Fernandez 的職務，而 Raul Fernandez 將繼續擔任行政總裁。此外，Dan Gray 已獲任命為 Global Infrastructure Services (GIS) 總裁。Consulting & Engineering Services (CES) 總裁 Ramnath Venkataraman 和 Insurance Software & Business Process Services (ISB) 總裁 Ray August 將繼續領導各自的業務，而這三位總裁均將繼續向 Taylor 匯報。現任 GIS 總裁 Chris Drumgoole 即將離開 DXC，而於該公司外部擔任更高領導職務，並將加入 DXC 新成立 CEO Advisory Council 為創辦成員。

這些任命均建基於 Holly Grant 擔任 AI Innovation and Strategy & LabX 總裁的宣佈，而 AI Innovation and Strategy & LabX 是 DXC 的 AI 原生產品孵化工作兼 AI Platforms Engine，也是該公司 Fast Track 策略的關鍵成長驅動力。這些措施結合起來而標誌於建立該公司以 AI 為中心的未來中，邁出審慎的一步。 DXC Technology 行政總裁 Raul Fernandez 表示：「這些任命將以 AI 為中心的新領導置於 DXC 的前面兼中心位置，而加速我們的雙 Core 和 Fast Track 策略。Paul 的創業思維正是我們整合我們的商業和營運組織所需，因此我們可充份利用我們的世界級科技，並以更迅速、更負責兼更客戶至上的理念來執行。他將協助我們轉型客戶的業務，而為客戶帶來更高價值。Paul、Dan 與本週較早時間獲任命為 AI Innovation and Strategy & LabX 總裁的 Holly Grant，各人均具備已證實的大規模建設、精簡與交付能力。他們將聯合加速我們已為客戶、合作夥伴和員工創造的動力。我也想祝賀 Chris 獲得一個令人興奮的新機會，並感謝他多年來竭誠服務與領導。我為他已取得的成就，感到自豪。我也很高興，他將成為我們新成立 CEO Advisory Council 的創辦成員，繼續作出貢獻。」

Paul Taylor —— DXC Technology 總裁 Taylor 身為總裁，將領導 DXC 的全球營運業務。他將全面負責本公司約 130 億美元業務的客戶成長、商業執行、營運表現、盈利與交付，並對 DXC 的 Core 與 Fast Track 策略，承擔商業責任。他的職責範圍涵蓋 DXC 的五個地理市場和本公司三個全球業務部門：Global Infrastructure Services、Consulting & Engineering Services 和 Insurance Software & Business Process Services。整合這些組織至單一營運領導下，而加強問責，簡化決定過程和加快執行速度，並允許 DXC 為世界各地的客戶帶來更高價值和創新。 Taylor 具備超過 30 年科技與商業領導經驗，包括金融市場與企業科技。他曾於 IHS Markit 擔任合夥人，經歷顯著盈利增長與規模擴張，並最終導致該公司獲 S&P Global 收購。最近，他創辦和領導 AI 驅動的金融科技公司 HUB，AI 代理與工作流程自動化為該公司的營運模式核心，並後來獲 OSTTRA 收購。

Taylor 表示：「DXC 擁有傑出的客戶群、深厚科技能力的人才，以及透過 AI 而協助許多全球最大型機構現代化和轉型的獨特機會。我們透過整合我們的市場和全球產品至單一營運組織下，而可更迅速行動，更有效執行，並為我們的客戶創造更高價值。我們的重點將投放於推動可持續發展收入增長，加強客戶合作關係，實現卓越運營，並為我們的客戶，創造可量度的業務成果。我很高興與世界各地的團隊一起工作，共同發揮 DXC 的優勢，並為我們的客戶、員工和股東，開展價值創造的下一階段。」

Chris Drumgoole —— CEO Advisory Council 曾擔任 GIS 總裁的 Drumgoole 將於 DXC 竭誠服務多年後，離開 DXC，並於本公司外擔任領導職務。Drumgoole 任職期間，曾為 GIS 業務及其客戶建立穩固基礎。他將成為 DXC 的 CEO Advisory Council 成員，保持與 DXC 關係密切，並繼續為 Fernandez 和領導團隊成員們提供建議。 Dan Gray —— Global Infrastructure Services 總裁 Gray 曾於 DXC 任職 19 年，現時為資深 DXC 領導。他除了擔任企業 IT 副資訊總監，還為本公司部份全球最大客戶，領導科技策略與交付。 最近，他擔任 GIS 副總裁兼科技總監，領導 Global Technical Customer Operations 團隊。該團隊由超過 45,000 名科技專業人士組成，為全球許多最大型企業提供基礎設施、雲端、網絡安全、主機伺服器、工作場所和業務流程服務。他擔任該職位時，曾為了 DXC OASIS 的建設和部署而共同領導和提供技術指導，並僅於一年多時間，協助該平台從概念發展至生產。Gray 將以 GIS 總裁身份而與 Taylor 緊密合作，增強本公司的重點，透過 AI 驅動服務採用來加速成長，並協助 DXC 的客戶從他們每天依靠的關鍵任務系統和服務中，實現更高價值。

關於 DXC Technology DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運部份全球最複雜科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。 前瞻性陳述 本新聞稿中全部並非直接和完全與歷史事實相關的陳述，均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表目前的預期與想法，並無法保證將會實現這些陳述所描述的結果。