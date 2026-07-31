Supermicro 擴展 DCBBS，推出精密工程 AI 機架系列，加速部署並縮短上線時間

業界領先的品質、原廠預裝及模組化設計，有助快速整合系統與液冷元件，縮短上線時間（TTO）

提供 44OU、48U、48OU 及 52U 四種規格共十款機架型號，支援即日數據中心整合，適用於多種部署場景

經認證靜態承載量高達 5,500 磅／2,500 公斤，最大化每架機的運算力，實現更高運算密度及最優空間利用率 加州聖荷西2026年7月31日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI），一家專注於 AI、企業、儲存及 5G／邊緣運算的全方位 IT 方案供應商，其Data Center Building Block Solutions® （DCBBS）今日宣佈推出全面的機架產品組合，專為關鍵任務、高密度 AI 數據中心部署而設計。ORv3 標準讓 Supermicro 能為客戶提供一系列機架，簡化高運算密度系統的液冷方案整合，從而降低總體擁有成本（TCO）。Supermicro DCBBS 機架均經出廠前測試，並以通過震動及衝擊測試的板條箱發運，納入 Supermicro DCBBS 產品組合。上述針對不同工作負載優化的機架及集群規模解決方案，均已完成驗證，可於交付當日即時通電投入運行。

Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang 表示：「AI 基礎設施的成功，有賴於正確的基礎支撐。我們專為 AI 打造的機架產品組合，旨在加速部署的每個環節。作為 DCBBS 技術的核心組成部分，這批高密度、液冷優化機架讓客戶得以更快部署 AI 集群，最大化運算密度、增強可靠性並降低總體擁有成本。憑藉龐大的製造規模，我們每月可從全球各地的生產設施合共交付多達 3,000 個先進機架，其中包括 2,000 個液冷機架，可即時部署至現有或全新數據中心。所有機架均已具備即插即用能力，可在客戶的數據中心立即安裝投用。」

如欲進一步了解 Supermicro 的機架產品組合，請瀏覽相關頁面及影片簡介。 透過採用標準化全模組化架構、原廠預裝及優化物流配送，Supermicro 有效消除繁複的整合及部署瓶頸。配合機架整合服務及模組化 DCBBS 產品組合，Supermicro 具備大規模交付完整機架規模數據中心基礎設施方案的實力，大幅簡化部署流程，為客戶縮短上線時間（TTO）。所有機架均由 Supermicro 全程自主研發設計，採用強化機箱結構，經認證靜態承載量高達 5,500 磅／2,500 公斤，大幅超越業界普遍標準。穩固的機架架構足以承載機架規模集群的龐大重量，涵蓋全配置 GPU 加速系統、供電系統及液冷元件，確保在關鍵任務環境中維持毋庸置疑的結構可靠性。Supermicro 採用優質材料配合高精度製造工藝，並建立嚴謹的品質保證體系，當中以 GR-63-CORE Zone 4 地震及震動資格認證為重點測試項目，務求在最嚴苛的運行壓力下仍能確保系統穩定性。

在液冷優化設計方面，各款機架均支援順暢整合機架內及機列式冷卻分配單元（CDU）、側掛式設備、後門熱交換器（RDHx）及液冷歧管。冷卻液供應及回流管路設有清晰獨立的專用走線通道，優化路由佈局以提升效率及可維護性，並將電源與網絡線纜完全分隔，有效杜絕訊號干擾。 產品組合概覽： NVIDIA Vera Rubin／GB300 平台（MGX）：提供 750mm 及 600mm 兩種寬度的 48U 及 52U 機架，均內建匯流排 OCP ORv3 平台：內建匯流排的 44OU 及 48OU 21 吋機架 EIA 標準平台：48U 及 52U 19 吋機架 DCBBS 以經驗證的元件及子系統為基礎，提供完整的模組化 AI 基礎設施，支援從單台伺服器、網絡設備，到完整機架規模及數據中心級解決方案的彈性部署，並涵蓋軟件與服務支援。

Supermicro 憑藉全面的 AI 基礎設施解決方案持續引領業界，協助全球各地的企業構建可擴展、高效節能且符合環保理念的 AI 數據中心。Supermicro 全系列機架現已正式公開發售。若要進一步了解機架規模解決方案及機架整合服務，歡迎聯絡 Supermicro 代表或瀏覽 https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs。 Supermicro 旗下多元化機架產品，現已透過位於矽谷、荷蘭及亞洲的生產設施向全球市場供應。 關於 Super Micro Computer, Inc. Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球應用程式最佳化整體 IT 解決方案的領導者。Supermicro 在美國加州聖荷西成立和營運，致力為企業、雲端、人工智能及 5G Telco/Edge IT 基礎架構提供率先上市的創新。我們是全方位 IT 解決方案供應商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換系統、軟體和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識進一步增強我們的發展和生產，並為我們的全球客戶提供從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均為內部設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），利用全球營運實現規模與效率，並經過優化以降低總體擁有成本 (TCO) 及減少對環境的影響（綠色運算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，允許客戶從由我們靈活兼可重複使用的構建塊構建的廣泛系統系列中進行選擇，而為客戶的確切工作負載和應用進行最佳化。這些構建塊支援廣泛外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然風冷或液體冷卻）。