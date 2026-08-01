Vinamilk走完五十載征程：越南第二次授予其「勞動英雄」稱號，為其週年慶典獻上一份賀禮

越南河內2026年7月31日 /美通社/ -- 2026年7月23日，在河內舉辦的五十週年慶典上，Vinamilk第二次榮獲「勞動英雄」稱號。越共中央前委員、勞動英雄、Vinamilk首席執行官梅嬌蓮(Mai Kieu Lien)，還被越共中央書記處書記、越南社會主義共和國國家副主席武氏映春(Vo Thi Anh Xuan)授予三等獨立勳章。 本次慶典收到了包括越共中央總書記、國家主席蘇林(To Lam)以及原越共中央總書記農德孟(Nong Duc Manh)和總理黎明興(Le Minh Hung)在內的多位高層領導人送來的祝賀花籃，越南各界領導人均出席了本次活動。

名為「五十載——支持越南抱負」的特別節目，藝術化地回溯了Vinamilk五十年間建設、推動越南乳業發展的歷程。從戰後重建國內首批乳品廠、開拓本土奶牛養殖業，到將越南乳製品推向全球市場，一路走來，如今Vinamilk的品牌價值已達‌26億美元‌。 為表彰Vinamilk在創新發展、卓越生產及國家發展貢獻方面的突出表現，2026年7月20日，越共中央總書記、國家主席蘇林簽署命令，第二次授予該企業「勞動英雄」稱號。 Vinamilk向越南全國兒童捐贈60萬盒牛奶 作為週年慶典的組成部分，Vinamilk公佈了兩項公益舉措：

向越南兒童權利保護協會(Vietnam Association for Protection of Child Rights)捐贈10萬盒牛奶，踐行其為兒童提供優質營養的使命。

向越南兒童基金(Vietnam Children's Fund)捐贈50萬盒牛奶，通過「越南牛奶成長基金」發放給全國1.1萬名兒童。這延續了Vinamilk對這一項目的支持，該項目已累計向超過55萬名越南兒童發放了4300多萬盒牛奶。 為表彰Vinamilk與越南黨政及衛生部門協作，一起在兒童健康與營養領域作出的持續貢獻，越南衛生部部長陶紅蘭(Dao Hong Lan)向該企業頒發了‌榮譽證書‌。 五十年來服務越南抱負 作為唯一躋身《財富》東南亞500強、營收進入全球前36位乳企的越南公司，Vinamilk擁有值得驕傲的服務歷程和成就：

1976年： 於戰後重建階段成立，當時越南兒童營養不良率達50%-60%，企業使命為保障兒童營養、守護家庭健康、建設自主乳業。

於戰後重建階段成立，當時越南兒童營養不良率達50%-60%，企業使命為保障兒童營養、守護家庭健康、建設自主乳業。 1989年： 產出越南首款國產奶粉。

產出越南首款國產奶粉。 20世紀90年代初： 發起「白色革命」，為鮮奶自給奠定基礎。

發起「白色革命」，為鮮奶自給奠定基礎。 1997年： 實現越南乳製品首次出口，如今產品覆蓋65個國家和地區，累計出口額近39億美元。

實現越南乳製品首次出口，如今產品覆蓋65個國家和地區，累計出口額近39億美元。 2023年： 完成品牌煥新、數字化升級與業務重組的重大轉型。

完成品牌煥新、數字化升級與業務重組的重大轉型。 截至2025年末：擁有覆蓋15個品類的300餘個SKU（最小存貨單位），佈局高端化、可持續營養與個性化體驗賽道。

Vinamilk首席執行官梅嬌蓮鄭重表示：「Vinamilk誕生於越南這片土地，由越南人民哺育成長，成為越南民族驕傲的一個源頭。我們深懷感恩之心，將始終全力以赴，不負這一認可與榮光。」 在產品拓展之外，Vinamilk還依托雙氣密鎖、超濾技術、全營養大豆工藝，以及越南首款6HMO配方等技術，持續推進創新，拉高了越南乳業的行業標準。Brand Finance（品牌金融）將Vinamilk列入全球最具價值乳企TOP10，同時授予其「全球最具潛力乳企品牌」稱號，以及最高等級的AAA+品牌強度評級。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/vinamilk-302840548.html