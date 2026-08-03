De Beers 集團沙漠鑽石亞太區發佈盛典璀璨啟幕

以藝術與感官體驗首度呈獻沙漠鑽石，逾二百位業界領袖與時尚精英齊聚一堂
中國上海 – Media OutReach Newswire
- 2026年8月3日 - De Beers 集團於上海西岸漩心隆重揭幕沙漠鑽石亞太區發佈盛典。這場沉浸式體驗生動呈現沙漠鑽石所蘊含的真實、個性與內在光芒，吸引逾 200 位政府嘉賓、駐華使節、零售商夥伴、行業摯友、媒體代表、時尚精英以及藝術家與設計師共襄盛舉，讓是次盛事迅速成為備受矚目的城中熱話。
上海西岸漩心由英國著名建築師湯馬士·希域（Thomas Heatherwick）匠心設計，其如緞帶般流轉的靈動建築形態，與沙漠鑽石所展現的個性、天然及流動美感交相輝映，為是次發佈會構築了引人入勝的視覺意境。盛典高潮為隆重的敲鑼啟動儀式，象徵沙漠鑽石全新篇章的展開。De Beers 集團天然鑽石總經理 Lynn Serfaty 女士，與周大福珠寶首席營運官黃燕瓊女士、周生生集團副總經理周允成先生、TSL |謝瑞麟珠寶副行政總裁謝達峰先生同台，在 De Beers 集團天然鑽石亞太區副總裁黎翠華女士、De Beers 集團全球看貨商副總裁林威雄先生及全場嘉賓的見證下敲響鑼聲，正式宣告沙漠鑽石亞太區發佈華麗揭幕。
隨後，多位政商界代表及外交使節亦登台祝賀。英國駐華貿易副使節施睿耀（Sohail Shaikh）先生、英中貿易協會中國區總裁兼中國區首席代表趙湯（Tom Simpson）先生、南非共和國駐上海總領事館總領事齊樸（Phuti Joyce Tsipa）女士、納米比亞駐華使館公使銜參贊貝莎·阿瑪卡麗（Bertha Amakali）女士、上海鑽石交易所總裁林強先生、天然鑽石協會大中華區董事總經理徐藝蕾女士、珠寶國檢集團總經濟師孟曉珺女士，以及 De Beers 集團政府事務副總裁 Shridaran Pillay 先生一同登台合照，並送上誠摯祝賀，彰顯是次盛典跨越國界的非凡意義。此外，多位藝術家、設計師與時尚精英亦親臨現場，共同見證這重要時刻。
De Beers 集團天然鑽石總經理 Lynn Serfaty 女士表示：「沙漠鑽石捕捉了沙漠未經雕琢的美感與力量。天然鑽石並非外來之物，更與古老文明擁有深厚淵源。沙漠本身亦與文化中對超然、韌性與天人合一的感悟相通。現今的消費者追求個性表達、忠於真我與取悅自己的體驗，而每一顆沙漠鑽石正正回應了這份渴望。每一顆沙漠鑽石皆呈現獨一無二的溫暖天然色澤，凝萃數十億年的時光印記。正是這種文化共鳴，讓沙漠鑽石於市場上廣受認同，因為它所代表的，正是當前這個時代尤為珍貴的價值：真我本色、獨特個性與內在光芒。」
值得一提的是，De Beers 集團突破傳統珠寶發佈模式，特別邀請四位在不同領域以真實人生詮釋真我精神的代表人物 "Real People"，以他們獨特的生命故事與現場真情分享，展現沙漠鑽石的內在靈魂。盛典展開之際，沙漠鑽石故事主角、聲音療癒導師「治癒之痕」徐立言，以一段空靈悠遠的鑼演奏喚醒全場，帶領來賓步入向內探尋的靜謐之境。在隨後的表演環節，「原生之色」京劇梅派傳人郭雨昂以一段婉轉清雅的歌聲向中國傳統文化致敬，訴說傳承的故事。真實個體中唯一的女性、中國首位F1 女賽車手「磨礪之堅」師煒佩戴沙漠鑽石珠寶驚艷亮相，她堅定地分享道：「真正的力量，往往不是外放的，而是在高度專注之中建立起來的。就像天然鑽石的形成，看似靜默，卻在漫長時間裡承受重壓、完成蛻變。」壓軸登場的棟篤笑演員「折射之光」劉暘，以一連串幽默真摯的演出點燃全場，並在歡聲笑語中引領大家進入沙漠鑽石珠寶首度華麗亮相的環節。劉暘分享道：「真正的閃耀，不是完美無瑕，而是坦然接納自己的每一面，正如沙漠鑽石以真我本色映照獨一無二的個性。」
為讓賓客有更深刻的體驗，活動隨後進入一場極具格調的派對，在聲音、香氣、光影交織的感官之旅中，感受沙漠鑽石所傳遞的深遠意境。互動體驗區以多重度感官體驗喚醒心靈：沙畫體驗讓來賓親手體驗指尖藝術，感受沙漠的流動與永恒；鑼療癒體驗以共鳴頻率引領賓客進入恬靜內觀之境；沙漠氣息香氛體驗藉由溫暖琥珀與沉穩木香交織，勾勒荒漠大地的原生純美。每項體驗如同一枚沙漠鑽石的不同切面，交相輝映，共同詮釋真我、個性與內在光華的主題。
此外，為更深入地探尋沙漠鑽石的核心，De Beers 集團還舉辦了一系列沙漠鑽石對談，呈現天然鑽石在現代生活中演變角色的多元視角。賓客亦受邀參與天然鑽石工作坊，領略天然鑽石的珍稀、唯一與恒久價值，進一步了解天然鑽石與培育鑽石的鑑別知識。同場設有的琺瑯畫體驗，更讓賓客親手探尋傳統工藝與當代設計之間的優雅對話。
沙漠鑽石開啟了天然鑽石禮讚的嶄新篇章，致敬其大地深處的起源、天賜的珍稀，以及作為個性、天然與犒賞自我象徵的跨文化符號意義。現今消費者愈來愈鍾情於能夠反映自我身份，彰顯生活態度及個人風格的珠寶作品。沙漠鑽石正以其由個性、真我與內在光芒交織而成的天然鑽石語言，回應這份追求與共鳴。展望未來，De Beers 集團將繼續頌揚天然鑽石歷久彌新的奇跡，啟發新一代探索天然鑽石於當代世界中的深遠意義。沙漠鑽石讓「鑽石恒久遠，一顆永留傳」這句經典名言注入全新的時代意涵——因為天然鑽石，不僅屬於永恒，更屬於此時此刻。
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關於 De Beers 集團
De Beers 集團（De Beers Group）成立於 1888 年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。De Beers 集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過 20,000 名員工。以產值及在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers 集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是 De Beers 集團的核心策略，以此發展包括 De Beers（De Beers London）和 Forevermark 永恒印記在內的品牌組合，以及其他開創性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃 GemFair 和 Tracr。De Beers 集團透過 De Beers 鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並憑藉 De Beers 集團 Ignite 團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進技術。De Beers 集團是 Anglo American PLC 集團的一員。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.debeersgroup.com。
關於「創守永恒」承諾
De Beers 集團為實現其在業務所在國家及地區，以及整個鑽石價值鏈中創造可持續正面影響的藍圖，於 2020 年確立了一系列可持續發展目標，致力令其勘探開採的每一顆鑽石，都能對開採地的居民與環境帶來持久的正面影響。De Beers 集團恪守「創守永恒」的承諾，規劃出一套全面的框架，以業界領先的道德實踐、攜手合作促進社區繁榮、保護自然環境以及推動平等機會為四大核心支柱，引領我們邁向更公平、安全、潔淨和健康的未來，實現社區繁榮與環境保護。De Beers 集團致力提升行業標準、提高鑽石來源的透明度，並改善手工採礦者的生活條件。在開展各項業務時，集團始終遵循生物多樣性、用水管理、空氣質素、温室氣體排放、廢棄物管理以及礦場關閉與復育等方面的最佳實務。與此同時，De Beers 集團致力與各持份者攜手合作，共建可持續的未來，並提升業務所在社區的生活水平，特別是健康與福祉、教育及技能發展、經濟多元化和生計支援。此外，集團亦積極推動包容性經濟發展，廣納各方意見，以協助塑造公司業務、業務所在社區以至整個社會的未來。De Beers 集團尤為重視改善業界長久以來的女性員工比例問題，並積極鼓勵新一代及多元化人才投身鑽石珠寶行業。