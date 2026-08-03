De Beers 集團沙漠鑽石亞太區發佈盛典璀璨啟幕

以藝術與感官體驗首度呈獻沙漠鑽石，逾二百位業界領袖與時尚精英齊聚一堂

中國上海 – Media OutReach Newswire - 2026年8月3日 - De Beers 集團於上海西岸漩心隆重揭幕沙漠鑽石亞太區發佈盛典。這場沉浸式體驗生動呈現沙漠鑽石所蘊含的真實、個性與內在光芒，吸引逾 200 位政府嘉賓、駐華使節、零售商夥伴、行業摯友、媒體代表、時尚精英以及藝術家與設計師共襄盛舉，讓是次盛事迅速成為備受矚目的城中熱話。



De Beers 集團於上海西岸漩心揭幕沙漠鑽石亞太區發佈盛典

上海西岸漩心由英國著名建築師湯馬士·希域（Thomas Heatherwick）匠心設計，其如緞帶般流轉的靈動建築形態，與沙漠鑽石所展現的個性、天然及流動美感交相輝映，為是次發佈會構築了引人入勝的視覺意境。盛典高潮為隆重的敲鑼啟動儀式，象徵沙漠鑽石全新篇章的展開。De Beers 集團天然鑽石總經理 Lynn Serfaty 女士，與周大福珠寶首席營運官黃燕瓊女士、周生生集團副總經理周允成先生、TSL |謝瑞麟珠寶副行政總裁謝達峰先生同台，在 De Beers 集團天然鑽石亞太區副總裁黎翠華女士、De Beers 集團全球看貨商副總裁林威雄先生及全場嘉賓的見證下敲響鑼聲，正式宣告沙漠鑽石亞太區發佈華麗揭幕。



隨後，多位政商界代表及外交使節亦登台祝賀。英國駐華貿易副使節施睿耀（Sohail Shaikh）先生、英中貿易協會中國區總裁兼中國區首席代表趙湯（Tom Simpson）先生、南非共和國駐上海總領事館總領事齊樸（Phuti Joyce Tsipa）女士、納米比亞駐華使館公使銜參贊貝莎·阿瑪卡麗（Bertha Amakali）女士、上海鑽石交易所總裁林強先生、天然鑽石協會大中華區董事總經理徐藝蕾女士、珠寶國檢集團總經濟師孟曉珺女士，以及 De Beers 集團政府事務副總裁 Shridaran Pillay 先生一同登台合照，並送上誠摯祝賀，彰顯是次盛典跨越國界的非凡意義。此外，多位藝術家、設計師與時尚精英亦親臨現場，共同見證這重要時刻。



De Beers 集團天然鑽石總經理 Lynn Serfaty 女士表示：「沙漠鑽石捕捉了沙漠未經雕琢的美感與力量。天然鑽石並非外來之物，更與古老文明擁有深厚淵源。沙漠本身亦與文化中對超然、韌性與天人合一的感悟相通。現今的消費者追求個性表達、忠於真我與取悅自己的體驗，而每一顆沙漠鑽石正正回應了這份渴望。每一顆沙漠鑽石皆呈現獨一無二的溫暖天然色澤，凝萃數十億年的時光印記。正是這種文化共鳴，讓沙漠鑽石於市場上廣受認同，因為它所代表的，正是當前這個時代尤為珍貴的價值：真我本色、獨特個性與內在光芒。」



值得一提的是，De Beers 集團突破傳統珠寶發佈模式，特別邀請四位在不同領域以真實人生詮釋真我精神的代表人物 "Real People"，以他們獨特的生命故事與現場真情分享，展現沙漠鑽石的內在靈魂。盛典展開之際，沙漠鑽石故事主角、聲音療癒導師「治癒之痕」徐立言，以一段空靈悠遠的鑼演奏喚醒全場，帶領來賓步入向內探尋的靜謐之境。在隨後的表演環節，「原生之色」京劇梅派傳人郭雨昂以一段婉轉清雅的歌聲向中國傳統文化致敬，訴說傳承的故事。真實個體中唯一的女性、中國首位F1 女賽車手「磨礪之堅」師煒佩戴沙漠鑽石珠寶驚艷亮相，她堅定地分享道：「真正的力量，往往不是外放的，而是在高度專注之中建立起來的。就像天然鑽石的形成，看似靜默，卻在漫長時間裡承受重壓、完成蛻變。」壓軸登場的棟篤笑演員「折射之光」劉暘，以一連串幽默真摯的演出點燃全場，並在歡聲笑語中引領大家進入沙漠鑽石珠寶首度華麗亮相的環節。劉暘分享道：「真正的閃耀，不是完美無瑕，而是坦然接納自己的每一面，正如沙漠鑽石以真我本色映照獨一無二的個性。」





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盛典核心為精心策劃的珠寶藝術臻品展，呈獻來自周大福、周生生與TSL |謝瑞麟的沙漠鑽石珠寶佳作，亦展出 De Beers 集團標誌性的三石系列及沙漠鑽石裸鑽。De Beers 集團創新地攜手藝術家徐明宇，以傳統非物質文化遺產竹編工藝打造遍佈全場的沉浸式藝術作品，將沙漠鑽石珠寶置於交錯有致的竹韻之間，令當代珠寶設計與千年傳世匠藝展開一場詩意盎然的對話。這抹獨特的東方意蘊，不僅令人眼前一亮，更以在地文化視角詮釋了沙漠鑽石凝聚的個性之美、匠心之真與時光沉澱之華，進一步彰顯了 De Beers 集團「創守永恒」的可持續發展承諾。為讓賓客有更深刻的體驗，活動隨後進入一場極具格調的派對，在聲音、香氣、光影交織的感官之旅中，感受沙漠鑽石所傳遞的深遠意境。互動體驗區以多重度感官體驗喚醒心靈：沙畫體驗讓來賓親手體驗指尖藝術，感受沙漠的流動與永恒；鑼療癒體驗以共鳴頻率引領賓客進入恬靜內觀之境；沙漠氣息香氛體驗藉由溫暖琥珀與沉穩木香交織，勾勒荒漠大地的原生純美。每項體驗如同一枚沙漠鑽石的不同切面，交相輝映，共同詮釋真我、個性與內在光華的主題。此外，為更深入地探尋沙漠鑽石的核心，De Beers 集團還舉辦了一系列沙漠鑽石對談，呈現天然鑽石在現代生活中演變角色的多元視角。賓客亦受邀參與天然鑽石工作坊，領略天然鑽石的珍稀、唯一與恒久價值，進一步了解天然鑽石與培育鑽石的鑑別知識。同場設有的琺瑯畫體驗，更讓賓客親手探尋傳統工藝與當代設計之間的優雅對話。沙漠鑽石開啟了天然鑽石禮讚的嶄新篇章，致敬其大地深處的起源、天賜的珍稀，以及作為個性、天然與犒賞自我象徵的跨文化符號意義。現今消費者愈來愈鍾情於能夠反映自我身份，彰顯生活態度及個人風格的珠寶作品。沙漠鑽石正以其由個性、真我與內在光芒交織而成的天然鑽石語言，回應這份追求與共鳴。展望未來，De Beers 集團將繼續頌揚天然鑽石歷久彌新的奇跡，啟發新一代探索天然鑽石於當代世界中的深遠意義。沙漠鑽石讓「鑽石恒久遠，一顆永留傳」這句經典名言注入全新的時代意涵——因為天然鑽石，不僅屬於永恒，更屬於此時此刻。欲了解更多天然鑽石資訊，敬請追蹤及瀏覽以下官方社交平台：