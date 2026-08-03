思想科技整合 Google Maps Platform 與 Geotab 車聯網：助物流業 60 秒極速排單、削減 25% 車隊營運成本

台北2026年8月3日 /美通社/ -- 許多物流與運輸業者在日常營運中，依然面臨兩大難題：一是每天早晨需花費數小時以人工或 Excel 表格安排派單；二是車隊出發後，管理者往往只能依賴司機回報的紙本運單或 GPS 歷史軌跡，對於車輛的實際油耗、司機駕駛行為與引擎車況無法精準掌握。 為了徹底解決這些痛點，思想科技 Master Concept 結合 Google Maps Platform 的即時路況數據與全球車聯網領先品牌 Geotab 的車載診斷技術，推出橫跨「前台路線規劃」與「後台車隊管理」的現代物流解決方案，幫助企業省時、省油，實質降低整體營運成本。

告別人工排單：Google Maps + AI 技術，60 秒搞定全天路線 傳統派單方式只要遇到突發插單或路況塞車，整天的配送行程就會陷入混亂。思想科技研發的 Master Planner 智慧路線規劃平台，正是為了打破這個排單瓶頸： 60 秒自動排好最佳路線： 結合 Google Maps 即時路況，並同步納入車輛載重限制、司機排班狀況與客戶指定送達時間等複雜條件，能在 1 分鐘內快速為海量訂單運算出最快、最省油的配送順序。

結合 Google Maps 即時路況，並同步納入車輛載重限制、司機排班狀況與客戶指定送達時間等複雜條件，能在 1 分鐘內快速為海量訂單運算出最快、最省油的配送順序。 司機接單零門檻： 搭配 MasterPulse 導航整合與行程管理系統，司機能直接使用平常習慣的導航 App 駕駛，系統會在背景自動將即時行程數據回傳至管理後台。

「我們在研發這套系統時，核心想法非常簡單，那就是把最複雜、最耗腦力的計算交給背後的 AI 演算法，而把最輕鬆、最直覺的操作留給前線的調度同仁。」思想科技 Geospatial 總監 Athena Wong 分享道。「透過這種方式，我們成功幫不少企業將前置的排單作業效率提升了高達 180%，這意味著調度員能有更多精力去處理其他事件，而不是天天埋頭在 Excel 裡。」 從前台的「智慧路線規劃」到後台的「車隊即時監控」，思想科技為企業打造出全方位的物流閉環管理系統，不僅能精準降低營運成本，更能大幅減少碳排放，協助企業輕鬆實踐綠色物流與 ESG 的雙贏願景。

看懂車隊車況：Geotab 一站式控管油耗、維運與駕駛安全 規劃好路線之後，車輛在路上的實際維運狀況則是掌控成本的另一個關鍵。Geotab 與一般市售的簡易 GPS 定位器不同，透過隨插即用的 GO 裝置，直接擷取車輛底層的 Diagnostics（OBD）診斷數據，將複雜車況轉化為一目了然的管理洞察。其中核心價值包含： 預防性維修： 直取引擎底層故障碼，在零件損壞前預警，避免突發拋錨。

直取引擎底層故障碼，在零件損壞前預警，避免突發拋錨。 掌控油耗與安全： 精準記錄怠速、急煞等危險駕駛行為，精細化控管燃油成本。

精準記錄怠速、急煞等危險駕駛行為，精細化控管燃油成本。 自動產出 ESG 報告： 免去人工推估，自動依據實際里程與油耗生成精準碳排數據。