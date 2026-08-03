韓國餐飲品牌Reddog 2026上半年營收大漲88% 營業利潤激增143%

集團上半年合併營收1985億印尼盧比（約1430萬新加坡元），已達2025全年營收的97%；營業利潤同比漲幅143%

公司正與多家印尼券商洽談，計劃2027年初在印尼證券交易所上市

新加坡2026年8月2日 /美通社/ -- 韓式街頭小吃（bunsik）品牌Reddog將韓式炒年糕和韓式玉米熱狗帶給印尼消費者。該品牌今天公佈了2026年上半年經營業績，延續東南亞餐飲賽道的高速增長態勢，同時確認已啟動上市籌備工作。

截至2026年6月30日的半年內，集團合併營收錄得1985億印尼盧比（約1430萬新加坡元），去年同期營收為1057億印尼盧比，同比增幅87.9%；營業利潤同比大漲142.9%至486億印尼盧比（約350萬新加坡元），營業利潤率由18.9%提升至24.5%。行業普遍利潤率僅個位數，24.5%的營業利潤率在餐飲運營商中實屬罕見。本次半年業績含金量突出：Reddog上半年營收規模，已接近其2025全年經審計總營收（2049億印尼盧比）的97%。