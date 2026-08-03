韓國餐飲品牌Reddog 2026上半年營收大漲88% 營業利潤激增143%

集團上半年合併營收1985億印尼盧比（約1430萬新加坡元），已達2025全年營收的97%；營業利潤同比漲幅143%
公司正與多家印尼券商洽談，計劃2027年初在印尼證券交易所上市
新加坡2026年8月2日 /美通社/ -- 韓式街頭小吃（bunsik）品牌Reddog將韓式炒年糕和韓式玉米熱狗帶給印尼消費者。該品牌今天公佈了2026年上半年經營業績，延續東南亞餐飲賽道的高速增長態勢，同時確認已啟動上市籌備工作。
截至2026年6月30日的半年內，集團合併營收錄得1985億印尼盧比（約1430萬新加坡元），去年同期營收為1057億印尼盧比，同比增幅87.9%；營業利潤同比大漲142.9%至486億印尼盧比（約350萬新加坡元），營業利潤率由18.9%提升至24.5%。行業普遍利潤率僅個位數，24.5%的營業利潤率在餐飲運營商中實屬罕見。本次半年業績含金量突出：Reddog上半年營收規模，已接近其2025全年經審計總營收（2049億印尼盧比）的97%。
2026上半年業績一覽（單位：新加坡元）
上市籌備
Reddog方面證實，公司正與多家印尼證券公司溝通，籌劃在印尼證券交易所(IDX)進行首次公開募股，目標上市窗口為2027年初。目前尚未正式委任承銷商，也未提交上市申報文件。本次上市發行最終能否落地，仍取決於市場環境，且需取得印尼金融服務管理局(OJK)與印尼證券交易所的審批許可。
東盟市場業務擴張
2026年4月，Reddog在新加坡設立全球運營主體；8月，品牌首店將進駐新加坡凱德集團旗下購物中心，以此為支點，開拓覆蓋超6億人口的東盟全域市場。
關於Reddog
Reddog是深耕印尼市場的韓式街頭小吃品牌，於2019年創立，總部設於雅加達。集團通過直營與加盟模式運營超145家門店，主營韓式炒年糕和韓式玉米熱狗。公司由創始人兼首席執行官Kim Hong-yeol和首席運營官Cho I-jun聯合掌舵。前者是餐飲運營體系領域專家，後者則擅長破解經營困局，聚焦盈利與增長。
聯繫人：Cho ijun，電郵：[email protected]，電話：+65 8613 1011
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