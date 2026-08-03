TOMY宣佈tomica終極多層停車庫將於2026年9月起在10個亞洲市場上市 首個官方粉絲社群定於10月上線

東京2026年8月3日 /美通社/ -- 總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd.宣佈，將於2026年9月下旬發售「Automated tomica PARKING with showroom」（建議零售價：41800日元含稅）。該產品是一款終極多層停車庫，隸屬於多美卡(TOMICA)玩具套裝系列tomica+。多美卡(TOMICA)為壓鑄迷你玩具車品牌，面向崇尚日本「Asobi」玩樂精神的成年愛好者打造。 該產品將在玩具專賣店、百貨商店和大型零售商的玩具部門、專賣店Tomica Plarail Shop以及包括TOMY Company官方網店TOMY Mall (https://takaratomymall.jp/shop/)在內的線上商店發售。TOMY Mall將於2026年7月28日開始接受預訂。此外，以風靡全球的日本汽車改裝文化為主題的全新系列tomica custom works也將於2026年9月19日發售（2026年7月28日開始接受預訂）。這兩個產品系列將陸續在亞洲10個市場推出，分別為：日本、中國大陸、韓國、香港特別行政區、台灣地區、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓和越南。展望未來，多美卡(TOMICA)首個官方粉絲社群網站TOMICA OWNER'S CLUB計劃於2026年10月5日正式上線。繼去年活動成功舉辦之後，線下粉絲見面活動TOMICA OWNERS MEETING也將於2026年12月再度回歸，規模擴大至東京、大阪兩個會場。

Automated tomica PARKING with showroom：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607212845/_prw_PI10fl_J45cBRmn.jpg

TOMICA OWNER'S CLUB：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607212845/_prw_PI7fl_q1L6FEMO.jpeg TOMY Company, Ltd.品牌業務全球多美卡(TOMICA)事業部高級總經理流石正(Tadashi Sasuga)表示： 「我們相信，Asobi擁有無限的潛力，能夠打動人心，跨越世代和地域建立聯結。面向成年人打造的旗艦系列tomica PREMIUM廣受好評，以豐富產品線激發收藏熱情，逼真的色彩與造型、精良工藝搭配輕鬆的玩樂體驗收穫眾多喜愛。自2015年推出以來，截至2026年6月底，該系列在日本國內的累計銷量已突破2500萬件。*2025年的出貨量約為2015財年的6.5倍，成人用戶約佔用戶群體的60%，該品牌成功在成人潮流玩具市場站穩腳跟。」

「我們今日公佈的一系列新項目，初衷是希望多美卡(TOMICA)愛好者，尤其是成年玩家，能夠盡情投入把玩tomica。Automated tomica PARKING with showroom搭載眾多拓展想像力邊界的功能，完美承載這一願景。我們期待憑借能夠讓成年人全心投入的玩樂體驗，持續壯大多美卡(TOMICA)粉絲圈子。」 *統計範圍覆蓋整個tomica PREMIUM系列的累計銷量，包括tomica PREMIUM、tomica PREMIUM Unlimited和tomica PREMIUM Racing。 新產品：Automated tomica PARKING with showroom

一款專為無限釋放Asobi精神而設計的高規格多美卡(TOMICA)多層停車場 新產品圖片：Automated tomica PARKING with showroom

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607212845/_prw_PI1fl_a49A2LVE.jpg 產品亮點

- 專為成年多美卡(TOMICA)粉絲設計：

搭載進階配置，支持遙控進出車、機械質感且流暢優雅的運轉動作、360度旋轉電梯式展示台、定制燈光、靜音運行設計、啞光質感外觀以及精緻印刷圖案。套裝內含一台tomica PREMIUM系列Nissan GT-R NISMO特別版壓鑄迷你玩具車。

附贈的Nissan GT-R NISMO特別版小車：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607212845/_prw_PI2fl_RVK1ycDp.jpg - 四種沉浸式模式： 1.入庫模式和2.出庫模式：小車流暢完成進出動作，車庫入口門自動開合，中央塔式升降電梯上下運轉，樓層燈光動態點亮。

3.燈光模式：配備25顆LED燈，擁有六種色彩設定（白、黃、綠、淺藍、藍、粉），玩家可自由調配燈光，打造心儀場景氛圍。

4.演示模式：設備全自動運行，帶動多美卡(TOMICA)小車在各樓層循環穿梭。 產品概覽

- 產品名稱：Automated tomica PARKING with showroom

- 發售日期：2026年9月下旬

- 建議零售價：41800日元（含稅）

- 產品尺寸：寬403毫米 × 高424毫米 × 深360毫米

- 適用年齡：6歲及以上

- 版權標註：(C) TOMY

- 官方網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/plus/ampkg/

新系列：tomica custom works

- tomica custom works WH26 NISSAN SILVIA

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- tomica custom works TQ26 NISSAN SILVIA

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- tomica custom works RD26 Honda NSX

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- tomica custom works BK26 Honda NSX

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607212845/_prw_PI5fl_gCDM7pOf.jpeg 該系列聚焦風靡全球的日本汽車改裝文化，是多美卡(TOMICA)首款獲得車企官方授權打造的改裝車產品線。模型基於真實車輛開發，配備定制空氣動力學套件與輪轂，著重還原低趴寬體造型，憑借造型和配色造出強烈氣場。模型還具備互動功能*，例如可更換輪轂、可調車身高度、車門開合、可更換尾翼以及可收放頭燈。系列首批共四款產品：兩款NISSAN SILVIA、兩款Honda NSX。 *互動功能因車型而異。

產品概覽

- 發售日期：2026年9月19日

- 建議零售價：每件2640日元（含稅）

- 適用年齡：6歲及以上

- 版權標註：(C) TOMY

- 官方網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomica_custom_works/ 官方粉絲社群：TOMICA OWNER'S CLUB

該平台將提供多種互動內容，包括供會員自由交流的OWNER'S Talk、供用戶提交主題照片並可點贊和評論的TOMICA Post、提供最新產品資訊和幕後開發故事的TOMICA Times，以及根據社群活躍度提供升級和專屬獎品機會的獎勵計劃OWNER'S Points。 TOMICA OWNER'S CLUB官方粉絲社群圖片：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607212845/_prw_PI8fl_LR08wqfl.jpg 社群概覽

- 社群名稱：TOMICA OWNER'S CLUB

- 上線日期：2026年10月5日

- 註冊與費用：免費註冊會員，基礎功能免費使用