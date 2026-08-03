第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會第二次會議召開

香港 - 2026年8月3日 – 第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會（安諮會）於7月29日在廣東省中山市舉行第二次會議。安諮會委員在會議上聽取了大亞灣核電站、嶺澳核電站（一期、二期）、陽江核電站、台山核電站及太平嶺核電站在過去一年的運作匯報，對各個核電站的優良表現，和建設安全文化的努力和成果予以高度表揚。



第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會第二次會議在7月29日於中山舉行。

安諮會主席梁榮武教授表示：「各核電站過去一年繼續安全運行，今年惠州太平嶺核電站一、二號機組亦按照高標準核安全要求順利併網發電，充分體現各單位堅守核安全底線的專業精神。隨着中國積極、進取地邁向『雙碳』目標，核電在保障能源安全、推動綠色低碳發展方面將會肩負更重要使命，安諮會將繼續發揮獨立第三方平台作用，深化廣東省核電站和港澳公眾的溝通，提升社會對核電安全的客觀認知和發展信心。」



委員於大會期間前往中國南方原子能科學與技術創新中心進行技術考察，了解先進第四代核電技術的研發工作，及其帶領國內核電產業鏈上下游優勢企業承擔國家級重大科研任務、與高校和科研院所共建聯合實驗室，積極發揮創新作用的運作。另外亦參觀了全球領先的清潔能源集團—明陽智慧能源集團，加深對國家新能源產業的了解。



安諮會委員參觀全球領先的清潔能源集團—明陽智慧能源集團，加深對國家新能源產業的了解。

安諮會於1988年成立，旨在對廣東省內核電站的安全運作給予意見，擔當與傳媒及公眾溝通的重要橋樑，從而提升核電站的透明度，提升公眾的認知度和接受度。隨著位於廣東省惠州市的太平嶺核電站1號機組今年4月開始正式投產、2號機組今年7月首次併網，安諮會的職責範圍涵蓋至廣東省五個運行中的核電站，包括大亞灣核電站、嶺澳核電站（一期和二期）、陽江核電站、台山核電站及太平嶺核電站。安諮會作為獨立第三方平台，過去38年來一直有效促進廣東省內核電站與公眾之間的溝通。



第十三屆安諮會共有23名委員，主席為香港氣象學會發言人及香港天文台前助理台長梁榮武教授，副主席則為香港環保產業協會會長及正昌科技（集團）有限公司董事總經理鄭文聰教授。委員來自香港、內地及澳門，由不同專業及學術領域的專家組成，包括輻射防護、核電、天文氣象、工程、物理、核廢料處理、環保業界、能源環境、醫療衛生、工程院士、大學教授、青年工作、新聞媒體等，從不同專業角度提供寶貴意見。

