第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會第二次會議召開

香港 - 2026年8月3日 – 第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會（安諮會）於7月29日在廣東省中山市舉行第二次會議。安諮會委員在會議上聽取了大亞灣核電站、嶺澳核電站（一期、二期）、陽江核電站、台山核電站及太平嶺核電站在過去一年的運作匯報，對各個核電站的優良表現，和建設安全文化的努力和成果予以高度表揚。
安諮會主席梁榮武教授表示：「各核電站過去一年繼續安全運行，今年惠州太平嶺核電站一、二號機組亦按照高標準核安全要求順利併網發電，充分體現各單位堅守核安全底線的專業精神。隨着中國積極、進取地邁向『雙碳』目標，核電在保障能源安全、推動綠色低碳發展方面將會肩負更重要使命，安諮會將繼續發揮獨立第三方平台作用，深化廣東省核電站和港澳公眾的溝通，提升社會對核電安全的客觀認知和發展信心。」
委員於大會期間前往中國南方原子能科學與技術創新中心進行技術考察，了解先進第四代核電技術的研發工作，及其帶領國內核電產業鏈上下游優勢企業承擔國家級重大科研任務、與高校和科研院所共建聯合實驗室，積極發揮創新作用的運作。另外亦參觀了全球領先的清潔能源集團—明陽智慧能源集團，加深對國家新能源產業的了解。
安諮會於1988年成立，旨在對廣東省內核電站的安全運作給予意見，擔當與傳媒及公眾溝通的重要橋樑，從而提升核電站的透明度，提升公眾的認知度和接受度。隨著位於廣東省惠州市的太平嶺核電站1號機組今年4月開始正式投產、2號機組今年7月首次併網，安諮會的職責範圍涵蓋至廣東省五個運行中的核電站，包括大亞灣核電站、嶺澳核電站（一期和二期）、陽江核電站、台山核電站及太平嶺核電站。安諮會作為獨立第三方平台，過去38年來一直有效促進廣東省內核電站與公眾之間的溝通。
第十三屆安諮會共有23名委員，主席為香港氣象學會發言人及香港天文台前助理台長梁榮武教授，副主席則為香港環保產業協會會長及正昌科技（集團）有限公司董事總經理鄭文聰教授。委員來自香港、內地及澳門，由不同專業及學術領域的專家組成，包括輻射防護、核電、天文氣象、工程、物理、核廢料處理、環保業界、能源環境、醫療衛生、工程院士、大學教授、青年工作、新聞媒體等，從不同專業角度提供寶貴意見。
第十三屆安諮會成員名單如下（全體委員簡歷見附件一）：
| 第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會成員名單
| 榮譽主席：
| 何鍾泰博士
曹王敏賢博士
| 主席：
| 梁榮武教授
| 副主席：
| 鄭文聰教授工程師
| 香港委員：
| 陳清泉教授
劉正光博士
龍子明先生
呂堅教授
霍偉棟博士
梁幹莊博士
徐家健教授
譚麗芬醫生
徐奕偉博士
蔡德昇先生
何惠萍工程師
梁美儀教授
| 內地委員：
| 李君利先生
劉森林先生
安軍靖先生
| 澳門委員：
| 郭昌能博士
羅崇雯女士
柯海帆女士
邵漢彬先生
附件一：第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會成員簡歷
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| 姓名
| 簡歷
| 1
| 榮譽主席
何鍾泰
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| 2
| 榮譽主席
曹王敏賢
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| 3
| 主席
梁榮武
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| 4
| 副主席
鄭文聰
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| 香港委員
| 5
| 陳清泉
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| 6
| 劉正光
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| 7
| 龍子明
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| 8
| 呂堅
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| 9
| 霍偉棟
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| 10
| 梁幹莊
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| 11
| 徐家健
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| 12
| 譚麗芬
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| 13
| 徐奕偉
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| 14
| 蔡德昇
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| 15
| 何惠萍
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| 16
| 梁美儀
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| 內地委員
| 17
| 李君利
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| 18
| 劉森林
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| 19
| 安軍靖
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| 澳門委員
| 20
| 郭昌能
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| 21
| 羅崇雯
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| 22
| 柯海帆
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| 23
| 邵漢彬
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