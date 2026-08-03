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出版：2026-Aug-03 14:00
更新：2026-Aug-03 14:00
Media OutReach Newswire

第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會第二次會議召開

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香港 - 2026年8月3日 – 第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會（安諮會）於7月29日在廣東省中山市舉行第二次會議。安諮會委員在會議上聽取了大亞灣核電站、嶺澳核電站（一期、二期）、陽江核電站、台山核電站及太平嶺核電站在過去一年的運作匯報，對各個核電站的優良表現，和建設安全文化的努力和成果予以高度表揚。

第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會第二次會議在7月29日於中山舉行。
第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會第二次會議在7月29日於中山舉行。

安諮會主席梁榮武教授表示：「各核電站過去一年繼續安全運行，今年惠州太平嶺核電站一、二號機組亦按照高標準核安全要求順利併網發電，充分體現各單位堅守核安全底線的專業精神。隨着中國積極、進取地邁向『雙碳』目標，核電在保障能源安全、推動綠色低碳發展方面將會肩負更重要使命，安諮會將繼續發揮獨立第三方平台作用，深化廣東省核電站和港澳公眾的溝通，提升社會對核電安全的客觀認知和發展信心。」

委員於大會期間前往中國南方原子能科學與技術創新中心進行技術考察，了解先進第四代核電技術的研發工作，及其帶領國內核電產業鏈上下游優勢企業承擔國家級重大科研任務、與高校和科研院所共建聯合實驗室，積極發揮創新作用的運作。另外亦參觀了全球領先的清潔能源集團—明陽智慧能源集團，加深對國家新能源產業的了解。

安諮會委員參觀全球領先的清潔能源集團—明陽智慧能源集團，加深對國家新能源產業的了解。
安諮會委員參觀全球領先的清潔能源集團—明陽智慧能源集團，加深對國家新能源產業的了解。

安諮會於1988年成立，旨在對廣東省內核電站的安全運作給予意見，擔當與傳媒及公眾溝通的重要橋樑，從而提升核電站的透明度，提升公眾的認知度和接受度。隨著位於廣東省惠州市的太平嶺核電站1號機組今年4月開始正式投產、2號機組今年7月首次併網，安諮會的職責範圍涵蓋至廣東省五個運行中的核電站，包括大亞灣核電站、嶺澳核電站（一期和二期）、陽江核電站、台山核電站及太平嶺核電站。安諮會作為獨立第三方平台，過去38年來一直有效促進廣東省內核電站與公眾之間的溝通。

第十三屆安諮會共有23名委員，主席為香港氣象學會發言人及香港天文台前助理台長梁榮武教授，副主席則為香港環保產業協會會長及正昌科技（集團）有限公司董事總經理鄭文聰教授。委員來自香港、內地及澳門，由不同專業及學術領域的專家組成，包括輻射防護、核電、天文氣象、工程、物理、核廢料處理、環保業界、能源環境、醫療衛生、工程院士、大學教授、青年工作、新聞媒體等，從不同專業角度提供寶貴意見。

第十三屆安諮會成員名單如下（全體委員簡歷見附件一）：

第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會成員名單
榮譽主席：
何鍾泰博士

曹王敏賢博士
主席：
梁榮武教授
副主席：
鄭文聰教授工程師
香港委員：
陳清泉教授

劉正光博士

龍子明先生

呂堅教授

霍偉棟博士

梁幹莊博士

徐家健教授

譚麗芬醫生

徐奕偉博士

蔡德昇先生

何惠萍工程師

梁美儀教授
內地委員：
李君利先生

劉森林先生

安軍靖先生
澳門委員：
郭昌能博士

羅崇雯女士

柯海帆女士

邵漢彬先生

附件一：第十三屆廣東核電站核安全諮詢委員會成員簡歷


姓名
簡歷
1
榮譽主席

何鍾泰
  • 大舜基金主席
  • 工程界社促會會長
  • 廣東省正高級工程師（土木建築）
  • 香港註冊專業工程師
  • 香港建築物條例認可人士及註冊結構工程師等
2
榮譽主席

曹王敏賢
  • 香港輻射防護學會創會會長
  • 中國輻射防護研究院名譽研究員
  • 曾任香港大學放射同位素研究所所長
  • 曾任第10至12屆全國政協委員
  • 曾任廣東省政協第6-8屆常務委員
3
主席

梁榮武
  • 香港氣象學會發言人
  • 香港理工大學土地測量及地理空間科學系及香港中文大學物理系客席教授
  • 曾任香港特區政府可持續發展委員會成員
  • 曾任香港天文台助理台長
  • 獲頒香港特別行政區政府行政長官公共服務獎狀（2009及2012）
4
副主席

鄭文聰
  • 正昌科技（集團）有限公司董事總經理
  • 香港環保產業協會會長
  • 商界環保協會董事會成員
  • 香港綠色策略聯盟副主席
  • 粵港澳大灣區經貿協會榮譽會長及榮譽院士
香港委員
5
陳清泉
  • 中國工程院院士
  • 英國皇家工程院院士
  • 粵港澳大灣區院士聯盟發起人
  • 香港工程院院士暨高級顧問
  • 香港工程師學會前任會長
6
劉正光
  • 香港工程院院士
  • 曾任艾奕康有限公司執行董事（現為公司顧問）
  • 曾任香港土木工程署署長
  • 曾任香港工程師學會會長
  • 曾任香港公路學會會長
7
龍子明
  • 第10至13屆全國政協委員
  • 香港廣東社團總會常務副主席
  • 香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長
  • 「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席
  • 宏利金融高級行政區域總監
8
呂堅
  • 香港城市大學機械工程學系講座教授
  • 法國國家技術科學院（NATF）院士
  • 美國國家發明家科學院（NAI）院士
  • 香港工程院院士
  • 香港材料研究會理事長
9
霍偉棟
  • 香港大學工程學院副院長
  • 香港大學運動人工智能實驗室總監
  • 香港特區政府環保署專家證人
  • 前海科技產業研究院專家委員
  • 曾任香港特區政府交通諮詢委員會委員
10
梁幹莊
  • 曾任香港大學物理系副教授及名譽副教授
  • 曾任香港天文台科學顧問
  • 曾任香港輻射防護學會主席
  • 曾任大亞灣中微子國際研究團隊聯合研究員
  • 曾任香港衛生福利及食物局放射防護諮詢小組成員
11
徐家健
  • Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監
  • 歐洲研究及投資教育公司Orientis首席經濟師
  • 香港報章《AM730》、《明報》及《信報月刊》專欄作家
12
譚麗芬
  • 香港特區政府食物及環境衛生諮詢委員會成員
  • 香港特區政府食水安全諮詢委員會委員
  • 第12屆湖南省政協委員
  • 港澳仨仁一人（顧問管理）有限公司創辦人兼首席執行官
  • 原食物安全中心食物安全專員（2012-2017）

13
徐奕偉
  • 香港核學會主席
  • 香港科技大學機械及航空航天工程學系客座副教授
  • 香港工程師學會（核子分部）前任主席
  • 能源學會（香港分會）前任主席
  • 甲壹科技有限公司行政總裁
14
蔡德昇
  • 寧夏政協常委兼召集人
  • 中華海外聯誼會委員
  • 公民教育委員會主席
  • 政府助學金聯合委員會副主席
  • 憲法和基本法推廣督導委員會愛國主義教育工作小組非官方委員
15
何惠萍
  • 環保促進會行政總幹事
  • 香港工程師學會資深會員 (FHKIE)
  • 香港合資格環保專業人員學會會員 (MHKIQEP)
  • 中國認證認可協會註冊審核員 (CCAA)
  • 環境諮詢委員會委員
16
梁美儀
  • 香港城市大學副校長（研究）
  • 香港城市大學化學系環境毒理及化學講座教授
  • 海洋環境健康全國重點實驗室主任
  • 香港海洋生態協會主席
  • 英國皇家生物學會會士
內地委員
17
李君利
  • 清華大學輻射防護與環境保護研究室主任
  • 清華大學工程物理系核技術應用研究所副所長
  • 清華大學核科學與技術學位委員會委員
18
劉森林
  • 中國核工業集團有限公司首席專家
  • 中國原子能科學研究院研究員、博導
19
安軍靖
  • 中國廣核集團有限公司/中國廣核電力股份有限公司安全總監兼安全質量環保總經理
  • 曾任中廣核鈾業發展有限公司董事長、總經理
  • 曾任中廣核核電運營有限公司董事長
澳門委員
20
郭昌能
  • 廣州市番禺區政協委員
  • 國際醫學雜誌澳門特邀編委
  • 廣西右江民族醫學院外聘教授
  • 細胞外囊胞研究型醫院常務委員
  • 澳門理工大學健康科學院外聘教授
21
羅崇雯
  • 重慶市政協委員
  • 澳門廣播電視股份有限公司董事會副主席、執行委員會主席
  • 澳門新聞工作者協會副會長
  • 澳門記者聯會會員大會主席

22
柯海帆
  • 廣東省政協委員
  • 澳門航空股份有限公司董事會成員及執行委員會成員
  • 澳門和光協進會會長
23
邵漢彬
  • 政府執業工程師、英國皇家特許測量師(MRICS)及中國國際調解仲裁院國際商事調解員專業資格
  • 澳門科學館館長，兼任澳門理工大學發展基金行政委員會主席及校董會成員、澳門科學技術協進會理事長
  • 2015年獲頒授世界廣府人十大傑出青年
  • 2020年獲頒授國家科技獎項-全國創新爭先獎
  • 2024年獲頒澳門科學技術獎-科技進步三等獎




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