Nuvoton推出支援菊花鏈通訊的AI伺服器用16串電池監測IC

日本京都2026年8月3日 /美通社/ -- 新唐科技股份有限公司日本分公司（Nuvoton Technology Corporation Japan，以下簡稱「NTCJ」）於7月29日宣佈，將於2026年9月開始量產兩款專為AI伺服器電池備援單元(BBU)開發的電池監測IC——「KA49703A」與「KA49713A」。AI伺服器已成為支撐現代社會的關鍵基礎設備，若要維持全年無休、24小時不間斷運作，必須依賴高可靠度電源系統。本次新產品將已通過車規驗證的菊花鏈通訊技術，導入400V/800V高壓BBU場域，協助建構高可靠、高效率的電源架構。

產品圖1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202607212859/_prw_PI5fl_cwkcyY99.png

「KA49703A」與「KA49713A」支援菊花鏈通訊，可透過簡化佈線，最多串接55顆電池監測IC，即便在高壓電池環境下，也能維持穩定通訊。此架構無需額外配置MCU與隔離元件，不僅簡化系統設計、減少元件數量、縮小系統尺寸，更提升整體可靠度。產品採用7mm×7mm的48接腳QFP小型封裝，可滿足AI伺服器BBU對安裝空間的嚴苛要求。同時整合高精度（±2.9mV）電壓量測功能，有助於提升下一代電源系統的監測效能與安全性。

圖：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202607212859/_prw_PI3fl_w0WeDG3t.png

AI伺服器BBU與大型ESS通常搭載大量鋰離子電池，產品製造完成後，需透過海運或陸運長時間運送，因此必須嚴格控制運輸與倉儲期間的功耗。然而，具備菊花鏈通訊功能的傳統IC通常會使關機狀態下的靜態電流增加，進而增加運輸與存放期間的電量消耗。為解決此一問題，「KA49713A」特別新增運輸/儲存模式。透過該模式，關機狀態下的電流可控制在0.1μA以下，可大幅降低運輸及儲存期間的電量損耗，延長存放時間，並減少維護充電次數，有效降低營運成本。