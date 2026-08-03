達美航空將為CES 2027增開亞洲特別航班直飛拉斯維加斯

香港2026年8月3日 /美通社/ -- 達美航空（Delta Air Lines）將為CES® 2027國際消費電子展加強前往拉斯維加斯的航班服務，高峰日航班量將超過120班，將拉斯維加斯與美國各地及全球主要商務樞紐高效連接。此外，達美航空將開通由香港、上海、臺北及首爾仁川出發的亞太區特別航班，讓旅客前往這項全球頂尖科技盛事更加方便快捷。 達美航空將於CES 2027出行高峰期，加開香港國際機場（HKG）與拉斯維加斯哈裡•裡德國際機場（LAS）之間的特別航班。其中，前往拉斯維加斯的航班將於1月4日啟航，返程航班則於1月10日營運。該特別航班將滿足科技、創新及商界人士於CES 2027期間強勁的出行需求。

達美航空亦將為CES 2027推出由上海浦東（PVG）、臺北（TPE）及首爾仁川（ICN）往返拉斯維加斯的特別直飛航班，去程航班將於1月3日至5日營運，返程航班則於1月9日至10日營運。這些亞太區特別航班充分印證了CES期間亞洲主要創新市場與拉斯維加斯之間對直航服務的持續強勁需求。 這些CES 2027特別航班將全部由達美航空全新升級的空中巴士A350-900客機執飛，機上設有更多尊貴座位，為旅客帶來更卓越的飛行體驗。該機型設有四個座艙產品，包括達美至臻商務艙套間（Delta One Suites）、達美尊尚經濟艙（Delta Premium Select）、達美優悅經濟艙（Delta Comfort）及達美經濟艙（Delta Main），為前往CES的旅客提供更舒適的旅程與更豐富的選擇。

此外，香港旅客亦可透過達美航空與大韓航空的聯營合作，經首爾仁川機場（ICN）往返拉斯維加斯。在CES 2027期間，大韓航空將於現有定期航班之外，額外增開兩班前往拉斯維加斯的航班。這些經停一次的轉機選項為旅客提供更多彈性，並與達美航空為CES推出的特別直飛航班形成互補。 達美航空全球銷售亞太區總監Athar Khan表示：「CES始終是全球最重要的創新盛事之一，而達美航空憑藉其獨特的優勢，能夠透過我們龐大的網絡，將旅客從各地便捷地連繫至拉斯維加斯。隨著亞洲主要城市增開更多特別直飛航班，以及擴大美國核心市場的航班覆蓋，我們正以前所未有的便捷方式，讓旅客能夠以尊貴、順暢的出行體驗參加 CES。」

整體而言，這些擴充的航班服務進一步鞏固了達美航空作為CES首選全球航司的重要地位，並將該盛事與亞洲各地創新中心更緊密地連繫起來。 達美航空的CES航班計劃亦包括從其美國核心樞紐出發的密集航班，涵蓋亞特蘭大、底特律、紐約、洛杉磯、西雅圖及波士頓等城市，讓旅客能透過其龐大網絡，無縫經停一次前往拉斯維加斯。 CES 2027亞洲直飛特別航班* 城市 增開航班（日期） 香港（HKG） 1月4日（前往拉斯維加斯）；1月10日（由拉斯維加斯返程） 上海浦東（PVG） 1月4至5日（前往拉斯維加斯）；1月9日（由拉斯維加斯返程） 臺北（TPE） 1月5日（前往拉斯維加斯）；1月10日（由拉斯維加斯返程） 首爾仁川（ICN） 1月3至5日（前往拉斯維加斯）；1月9至10日（由拉斯維加斯返程） *航班計劃尚待政府批准。 關於達美航空公司 憑藉全體員工熱情周到的服務以及創新能力，達美航空公司（紐交所代碼：DAL）步履不停，致力於令每趟旅程都充滿個性化體驗。

達美航空總部位於美國亞特蘭大，全球重要樞紐和主要市場包括阿姆斯特丹、亞特蘭大、波士頓、底特律、利馬、倫敦希思羅機場、洛杉磯、墨西哥城、明尼阿波利斯-聖保羅、紐約甘迺迪國際機場、紐約拉瓜迪亞國際機場、巴黎戴高樂機場、鹽湖城、智利聖地牙哥、巴西聖保羅、西雅圖、首爾仁川、東京。 作為天合聯盟創辦成員之一，透過與墨西哥航空、法航荷航集團、中國東方航空、大韓航空、南美航空（LATAM）、維珍大西洋航空和西捷航空的創新戰略合作夥伴關係，達美航空致力為全球旅客帶來更多的選擇與競爭優勢。隨着與Wheels Up Experience的合作，達美航空的高端服務產品線亦進一步升級。