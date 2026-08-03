康寶萊亞太區調查：健康養生文化普及 五分之四消費者重視整體健康

香港2026年8月3日 /美通社/ -- 全球領先的健康與保健公司、社群及平台康寶萊(Herbalife)發布最新調查結果，顯示亞太區的養生熱潮興起，帶動現代人積極兼顧身體、心理與情緒健康，實現全方位良好狀態。 《2026年康寶萊亞太區健康養生文化調查》(Herbalife APAC Wellness Culture Survey 2026) 顯示，五分之四（82%）受訪者認為整體健康十分重要或極為重要；74%的受訪者認為如今健康相比三年前更為重要。調查結果同時反映，越來越多人意識到需要改善睡眠質素（44%）、心理健康與壓力管理（38%）、飲食營養水平（31%）以及體重管理（30%），以此建立長期健康的生活方式。

本次調查於2026年5月展開，共訪問了來自11個市場逾一萬名受訪者，包括澳洲、香港特別行政區、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南。受訪者列舉了年齡增長（46%）、個人健康經歷（42%）、養生理念普及（32%）以及願意為長期健康投資（31%），作為帶動有關趨勢的主要原因。 康寶萊亞太區董事總經理Thomas Harms表示：「亞太區民眾正改變生活方式，將有益身心的健康習慣融入日常。如今更多人接納健康養生理念，重視身心與情緒健康。康寶萊深知，維持整體健康需要持之以恆，有賴以科學爲基礎的營養產品、度身訂造的指導及社群支援，以助人們達成健康目標，為更高品質的生活奠定基礎。」

養生逐漸成為日常生活不可或缺的部分 近半數受訪亞太區消費者表示，養生熱潮提升了自身關注身心健康的意識。逾半數受訪者（58%）進行養生活動的種類及次數均多於三年前。他們最常採取的養生方式包括定期運動（45%）、選擇更健康飲食（45%）、調整睡眠習慣（42%）以及服用營養補充品（38%），可見養生文化已日漸融入消費者的日常生活。 不少消費者還在自身社群中擔當「健康KOL」角色。近半數受訪者透露，他們曾於過去12個月內為他人準備或選購健康食品，或是分享個人養生經驗。此外，逾八成人表示如今進行以上活動的次數高於三年前。

儘管取得進展，消費者仍盼社群提供更多支援 儘管大眾在追求整體健康方面有所進步，但僅有五分之二受訪者稱，當前身體、心理與情緒健康狀態優於三年前。他們指出，時間不足（38%）、缺乏動力（34%）是堅持健康習慣的兩大阻礙。 親友及社交媒體被認為是最有助個人健康的兩大支援來源。眾多消費者期待身邊社群給予更多支持，以改善身體質素（65%）、心理健康（51%）與情緒狀態（46%）。 Harms補充：「好消息是，社交圈子是持續推動健康熱潮的關鍵。隨著養生文化不斷普及，我們必須持續建立專業互助的社群，讓健康方案更可行、貼合個人需求及利於執行，從頭到尾為大眾提供支援。透過共同行動及互相督促，健康養生不再只是個人目標，而是一場文化潮流，有助消費者擁有更健康充實的生活。」