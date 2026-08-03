「RSV免疫首護禮分享會」掌握產前免疫黃金期 守護初生BB第一步

黃翠如親臨分享湊B心得 醫生拆解母體接種關鍵 香港2026年8月3日 /美通社/ -- 近年不時也有新聞報道提及幼兒因為感染呼吸道病毒而出現嚴重併發症的個案，引起父母關注。其中，傳染性高的呼吸道合胞病毒(RSV)是導致一歲以下嬰兒出現支氣管炎和肺炎的常見原因之一。為提升公眾對RSV及初生嬰兒防護的認識，由Omnicom Health Hong Kong與荷花合辦的「RSV免疫首護禮分享會」，邀請婦產科專科醫生孫錫鴻醫生講解RSV對嬰幼兒的潛在影響，以及準媽媽可如何於孕期32至36週的黃金期考慮透過接種疫苗，為新生嬰兒建立早期保護。

呼吸道合胞病毒 (RSV) 是常見於嬰幼兒的呼吸道病毒感染，初期症狀類似感冒，包括流鼻水、咳嗽及發燒等；惟部分嬰幼兒感染後病情有機會於數天內惡化，出現嚴重咳嗽、呼吸急促及喘鳴，甚至引發細支氣管炎或肺炎。一歲以下嬰幼兒，尤其是3個月內嬰兒，屬高風險群組，家長及照顧者不容忽視。 RSV常襲嬰幼兒 可引發嚴重併發症 婦產科專科醫生孫錫鴻醫生在「RSV 免疫首護禮分享會」上指出，高達九成幼兒在兩歲前都曾經感染RSV，因此而要入院的機會更加是感染流感的2.6倍，更是一歲以下嬰幼兒住院的主要病因之一。他稱，嬰幼兒的氣管就如飲管般幼細，一旦感染導致氣管發炎腫脹，他們便要用盡氣力才能呼吸，同時感染又會刺激大量痰液分泌及堵塞氣管，導致呼吸更受窒礙，有些病人更要送入深切治療部，以呼吸機支援維持呼吸。

孫醫生表示，目前RSV未有針對性的治療可用，以支援性治療為主，因此預防及早期保護尤為重要。他指出，研究顯示，懷孕媽媽在孕期32至36週時接種RSV疫苗，透過母體接種所產生的抗體，經由胎盤傳給胎兒，讓嬰兒一出生後獲得早期免疫保護，有助降低感染RSV及出現相關嚴重併發症的風險。 孫醫生亦提醒，RSV不只影響嬰幼兒，長者及免疫力較弱亦有機會受感染，並可能將病毒傳播予家中嬰幼兒。因此，家庭成員共同提升對RSV 的認識，並按個人健康狀況諮詢醫護人員意見，對守護嬰幼兒健康同樣重要。

把握產前免疫黃金期 為初生嬰兒建立早期保護 星級媽媽兼預防RSV推廣大使黃翠如亦親臨現場，分享成為媽媽後對嬰兒健康的關注及照顧BB的真實體會。她坦言，成為母親後更深切明白父母希望盡力守護孩子健康的心情；若能讓寶寶在出生初期便獲得抗體保護，相信不少準媽媽都會願意為BB接種疫苗 ，並與醫生商討合適的預防方案。 翠如分享，成為媽媽後更明白父母希望盡力守護孩子健康的心情。她和孫醫生共同呼籲準媽媽及家長及早認識RSV和其對初生嬰兒的潛在影響，向醫生了解產前免疫及其他合適的預防方法，為寶寶在出生初期建立更安心的第一道守護。