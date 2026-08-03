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出版：2026-Aug-03 16:30
更新：2026-Aug-03 16:30
Media OutReach Newswire

hk0debt.com 全面推出免費債務重組資訊平台　助港人比較 IVA、DRP 與破產方案

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香港 – Media OutReach Newswire – 2026年8月3日 – 免費債務資訊平台 hk0debt.com 今日宣佈全面推出。平台以繁體中文深入淺出解釋香港主要的債務解決方案——包括債務重組、個人自願安排（IVA）、債務舒緩計劃（DRP）、結餘轉戶及破產——協助借款人在接觸任何服務提供者之前，先全面了解自身的選擇。

在利率與生活成本持續高企的環境下，不少香港市民同時背負多張信用卡及私人貸款。然而，市面上有關破產以外方案的資訊零散，且大多由對個別產品有商業利益的中介發佈。hk0debt.com 正是為填補此資訊缺口而設，提供中立、以比較為本的內容。

平台核心內容包括並排比較的「IVA 與 DRP 比較」指南、分析「債務重組與破產」利弊的深度評估、拆解行內收費結構的收費指南，以及一系列匿名真實案例，展示不同背景的借款人如何處理債務。

hk0debt.com 發言人表示：「許多借款人是在簽約付費之後，才首次了解 IVA 與 DRP 的分別。我們希望讀者在會見任何機構之前，已經掌握相關詞彙、一般收費水平及各方案的取捨，懂得提出正確的問題。」

平台同時由姊妹資訊網站 hkivalawyer.com 互補，後者專注解釋 IVA 及債務舒緩程序，涵蓋申請步驟、成功關鍵及重組後的影響。


關於 hk0debt.com

hk0debt.com 是香港免費債務資訊平台，內容涵蓋 IVA、DRP、結餘轉戶、信貸評分修復及破產。平台僅提供教育性資訊，並非債務中介。網址：

關於 hkivalawyer.com

hkivalawyer.com 是專注於香港個人自願安排（IVA）及債務舒緩程序的繁體中文資訊網站。網址：

關於作家
Media OutReach Newswire
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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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