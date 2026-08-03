海信推出PX4 Pro，將專業影院體驗搬進家庭

青島2026年8月3日 /美通社/ -- 全球消費電子與家用電器領先品牌海信今日發佈PX4 Pro，這是一款全新的TriChroma激光影院產品，旨在讓大屏幕成為日常生活的一部分。80至200英吋的投影尺寸，為觀影、體育賽事觀賞與遊戲打造沉浸式娛樂體驗，兼顧日間觀看與深夜休閒。

該產品的核心優勢，是將影院級宏大觀感與震撼視覺效果帶入家庭場景。PX4 Pro擁有3500 ANSI流明亮度，畫面明亮生動，帶來真正沉浸式大屏體驗所需的清晰度與視覺衝擊力。

搭載LPU™數字激光引擎3.0，PX4 Pro實現118% BT.2020色域覆蓋，還原更豐富、更逼真的色彩，呈現內容創作者想要表達的更多色彩層次與細節。其獨有的動態灰度技術與增強虹膜鏡頭，可清晰展現暗場畫面與HDR內容細節，讓每一幀畫面擁有更強層次感與真實感。