哥斯達黎加躋身全球綠地外商直接投資項目人均吸引力十強

是次排名由阿聯酋以每百萬人口 134.6 個項目領跑，卡塔爾（55.4 個）及新加坡（54.5 個）緊隨其後。盧森堡以 49.9 個排名第四，其後依次為愛爾蘭（37.3 個）、丹麥（22.7 個）、馬耳他（19.5 個）、哥斯達黎加（18.1 個）、塞浦路斯（17.3 個）及中國香港（15.0 個）。

PROCOMER 行政總裁 Laura López 表示：「哥斯達黎加再度彰顯其吸引高價值投資的實力。這些佳績充分反映投資者對我國優秀人才、法律確定性、創新能力及可持續發展承諾的高度信心。更重要的是，這些成果已轉化為切實機遇：創造更多優質就業職位、強化本地供應鏈聯繫，並帶動大都會區及周邊地區的整體發展。」

在綠地外商直接投資表現指數整體排名方面，哥斯達黎加以 6.5 分位列全球第四。這意味著該國吸引的投資項目數量是按其經濟體量預期水平的 6.5 倍。哥斯達黎加亦較上一期的 6.16 分進一步提升。