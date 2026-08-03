「2026金沙物美嘉年華」持續發揮盛事平台效應

賦能社區共融發展

連續七年為本澳社群創造多元共享機會 澳門2026年8月3日 /美通社/ -- 「金沙物美嘉年華」自2020年首辦以來，致力發揮盛事平台賦能作用，成為支持中小企及社區共融的年度品牌盛事。活動秉承「以大帶小」及「金沙關懷」關愛社區的理念，積極推動社區共融。第七屆「金沙物美嘉年華」日前圓滿舉行，聯同廿所社服機構及過百名公司社區義務工作者──金沙中國關懷大使，透過四天展銷活動，為本澳不同持份者創造更多共同參與、拓展營銷及接觸社群的機會。活動在廣大市民風雨不改的鼎力支持下圓滿舉行，除了匯聚人氣外，更凝聚社區龐大的關愛力量，共同構建具溫度、視野及關愛的多元平台。

作為全澳最大規模的消費折扣展，「金沙物美嘉年華」多年來深受本澳居民及大灣區旅客歡迎，今屆共吸引近160,000人次入場參與，創下入場人數新高；七年迄今累計80萬人次入場。除了為中小企創設展銷商機，活動自首屆起邀請本澳社服機構參與，致力推動社區共同成長。至今，活動已支持30間社服機構參與，惠及近1,500名服務使用者，為本澳各社群提供展現才能及共享歡樂的寶貴機會。此外，七年來，400多名金沙中國關懷大使為活動投入一共逾1,120服務小時，充分體現金沙中國與澳門社區同心同行的承諾。

本屆特邀澳門明愛創明坊學員、視障音樂人陳家強於「工銀e支付呈獻：K歌之王歌唱比賽」期間獻上鋼琴演出，以悠揚樂聲感染在場觀眾，贏得熱烈掌聲。演出不僅展現了表演者的無限潛能，更體現嘉年華致力締造平等參與和交流機會的理念。 金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「『金沙物美嘉年華』自創辦以來，致力聯動金沙零售商戶、本澳中小企及社服機構的力量，在支持本澳中小企拓展商機的同時，亦為社區有需要人士創造成長機會，打造展現技能、共融互助的平台。七年來，我們持續聯動本澳社服機構，參與單位逐年遞增，由首屆五所社服機構參與，發展至今年匯聚二十間社企攜手同行，累計為逾千名社服學員創造寶貴的實踐機會，協助他們融入社會、建立自信，共同成長。與此同時，累計已有400多名金沙中國關懷大使以及金沙環保360大使參與嘉年華籌辦及服務工作，以實際行動支持社區發展。今年活動期間雖然受到風雨天氣影響，但一眾關懷大使、合作夥伴、參展商及社服機構依然堅守崗位，與我們攜手克服挑戰，共同成就這項年度品牌盛事，充分展現澳門社區團結互助的精神。

「我們樂見活動經已發展為一個兼具經濟發展與社會效益的年度品牌盛事，七年來累計80萬人次入場。活動不僅匯聚公眾的廣泛參與，更凝聚了社區互助互愛的力量。衷心感謝澳門特區政府、澳門中華總商會、社區合作夥伴及各界市民旅客的支持，金沙中國將持續秉持『金沙關懷』精神，發揮『金沙物美嘉年華』的平台優勢，為澳門繁榮共融貢獻力量。」 打造展銷實踐平台 助社群融入社區

今屆活動於7月23日至26日一連四天在澳門威尼斯人®金光會展舉行，設有逾580個特色展位，匯聚多個國際及本澳品牌，涵蓋家庭用品、食品美酒、美食廣場、文化創意、金沙商戶、澳門特色手信、親子遊樂及運動體驗等八大主題展區。其中，本屆共有20間本澳社服機構參展，為歷屆之冠，彰顯嘉年華持續深化社區參與的成果。參展機構服務範疇廣泛，涵蓋社會復康、青年發展、動物權益及弱勢社群支援等領域，今年更首度邀請澳門街坊會聯合總會轄下駿怡日間綜合服務中心參與。

嘉年華為社服機構學員，尤其有特殊教育需要（SEN）人士，提供展示及銷售親手製作的文創產品、食品及手工藝品的平台，讓他們從實踐中累積寶貴工作經驗，從而提升自信心及職業技能，為融入社會創造更多機會。活動期間，學員積極向公眾分享商品創作理念，更透過與顧客的互動交流，收穫認同與鼓勵；同時讓大眾更好了解各社服機構的服務成果，進一步促進社區理解與共融。 挪亞青年成長發展中心經理陳志寧表示：「『金沙物美嘉年華』為本澳青年更生人士提供了一個展現自我價值的寶貴平台，讓他們由服務接受者逐步成長為社會貢獻者，以自身努力回饋社會，並從中建立自信。今年，我們帶同學員以澳門文化為創作靈感的全新服裝系列，希望讓市民及旅客更好了解我們學員的能力與潛能。衷心感謝金沙中國多年來用心搭建這個充滿意義的平台，促進社會認識和支持青年更生者，共同營造互相接納的社會環境。」

澳門街坊總會駿怡日間綜合服務中心主任陳海洋表示：「『金沙物美嘉年華』為我們提供了面向公眾的重要平台，讓更多人了解服務對象的潛能與努力。活動的規模和影響力大，對我們來說是絕佳的曝光機會，讓我們直接面向更廣泛的社會大眾，亦令更多人親身看到服務對象親手製作的作品和他們的專業技能。感謝金沙中國提供展示機會，雙方合作有助傳遞『能力無限、偏見可除』的信息，推動社區共融。」 與民同樂 拓社區參與

為讓更多本澳家庭共享嘉年華的歡樂氣氛，金沙中國於開幕首天（7月23日）邀請來自澳門IN義工團及真善之友協會共近90名家庭成員參與「2026金沙物美嘉年華」體驗活動，由近50名金沙中國關懷大使全程陪伴，一同參與場內一系列精彩親子體驗，包括兒童電動平衡車、匹克球、「小廚神工作坊」及攤位遊戲等，讓參加者在歡笑聲中享受親子時光、建立美好回憶，並感受社區的關愛與支持。

共融舞台 展現才華

金沙中國今年再度與澳門特殊奧運會合辦「特奧小記者計劃」，安排一眾有特殊教育需要的學員化身小記者，參與嘉年華開幕禮及分組採訪參展商戶，親身體驗新聞採訪工作，其後將透過澳門特殊奧運會的社交媒體平台分享採訪成果，藉此提升學員的表達及溝通能力，並加深公眾對特殊教育需要人士潛能的認識，推動建立更包容的社區。 「2026金沙物美嘉年華」由金沙中國主辦，澳門中華總商會協辦，並獲澳門特別行政區政府經濟及科技發展局、旅遊局及招商投資促進局大力支持；以及澳門中銀、工銀澳門、交通銀行澳門分行及澳門大西洋銀行誠意贊助。