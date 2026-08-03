Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈以太幣持有量達 580 萬枚，加密資產及現金總持有量達 113 億美元

Bitmine 持有以太幣總供應量 1.207 億枚的 4.8% Bitmine 僅用 13 個月已完成「5% 煉金術」(Alchemy of 5%) 策略的 96% 7 月，以太幣跑贏納斯達克 100 指數 2,500 個基點，為 2025 年 7 月以來最大領先幅度，反映加密資產的基本因素持續增強 Bitmine 於過去一週回購 450 萬股普通股，是次回購根據早前公佈、規模達 40 億美元的股份回購計劃進行 Bitmine 於 2026 年 6 月 26 日獲納入羅素 1000 大型股指數 (Russell 1000 Large-cap index) Bitmine 的 A 系列優先股 (Series A Preferred Stock) 正在紐約證券交易所 (NYSE) 進行交易，股份代號為 BMNP Bitmine 已質押 4,917,189 枚 ETH；按每枚 ETH 1,880 美元計算，價值約 92 億美元。MAVAN（美國製造驗證者網絡）是為 BMNR 及機構投資者而設的頂級以太坊質押平台

Bitmine 持有價值 6,100 萬美元的 Eightco（納斯達克股票代碼：ORBS）股份，使其成為全球目前唯一為投資者提供 OpenAI 間接投資渠道的其中一隻上市股票 Bitmine 的加密資產、現金、有價證券及「Moonshots」投資總值達 113 億美元，包括 580 萬枚 ETH、總值 1.73 億美元的現金及有價證券，以及其他加密資產 Bitmine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas「Tom」Lee）支持，從而支援 Bitmine 收購 5% ETH 的目標 康涅狄格州諾沃克2026年8月3日 /美通社/ -- （紐約證券交易所代碼：BMNR）Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）是一家比特幣及以太坊網絡公司，專注累積加密資產作長期投資。公司今日宣佈，其加密資產、現金、有價證券及「Moonshots」投資總值達 113 億美元。

截至 2026 年 8 月 2 日美國東岸時間下午 4 時，公司的加密資產及其他持有項目包括：5,797,813 枚 ETH，按每枚 ETH 1,880 美元計算（價格依據 Coinbase；納斯達克股票代碼：COIN）；209 枚比特幣（BTC）；價值 1.80 億美元的 Beast Industries 權益；價值 6,100 萬美元的 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）權益（「Moonshots」投資）；以及總值 1.73 億美元的現金及有價證券。Bitmine 持有的 ETH 佔 ETH 總供應量（1.207 億枚）的 4.8%。 Bitmine 董事長 Thomas「Tom」Lee 表示：「7 月，ETH 跑贏納斯達克 100 指數 2,500 個基點（即 25 個百分點）。這是自 2025 年 7 月以來最大的領先幅度，我們相信這反映加密資產的基本因素持續增強。去年 7 月（2025 年），ETH 由 2,375 美元上升至 8 月底的 4,057 美元。」

Lee 續稱：「自 Bitmine 於去年 6 月 30 日轉型採用以太幣儲備策略以來，每當 ETH 相對 QQQ 在單月錄得顯著超額表現，Bitmine 股份通常會在隨後一個月跑贏 ETH。因此，Bitmine 於過去一週回購了 450 萬股普通股；Bitmine 管理團隊繼續認為，公司股份目前的估值具吸引力。」 Lee 續稱：「過去一週回購 450 萬股後，我們累計已回購超過 1,600 萬股普通股。這仍然是任何以太幣、比特幣或其他加密資產 DAT（數碼資產儲備公司）歷來進行的最大規模股份回購。」自 2026 年 7 月 1 日起，Bitmine 已根據早前獲授權、規模達 40 億美元的股份回購計劃，回購 1,610 萬股普通股。

Lee 表示：「過去一週，我們增持了 10,399 枚 ETH。自 2025 年 6 月 30 日啟動 ETH 儲備策略以來，Bitmine 每週均有購入 ETH。」 2026 年 7 月 16 日，Bitmine 發佈了 2026 年 7 月最新一期《董事長寄語》（連結見此）。該期寄語的標題為「ETH 是化解財富恐怖谷效應的良方」。 2026 年較早時候，Bitmine 推出 MAVAN（Made in American VAlidator Network），一個機構級質押平台。MAVAN 最初為支援 Bitmine 本身的以太幣儲備而開發，現計劃擴大服務範圍，為尋求頂級質押基建的機構投資者、託管機構及生態系統合作夥伴提供服務。Bitmine 已有部分 ETH 在 MAVAN 平台上進行質押。

截至 2026 年 8 月 2 日，Bitmine 已質押的 ETH 總數為 4,917,189 枚；按每枚 ETH 1,880 美元計算，價值約 92 億美元。Lee 表示：「Bitmine 質押的 ETH 數量多於全球任何其他實體。當業務達到規模，即 Bitmine 持有的 ETH 全部透過 MAVAN 及其質押合作夥伴進行質押後，預計 ETH 質押獎勵按年率計算將達 2.91 億美元，有關估算採用 BMNR 的 7 日收益率 2.67%。」 Lee 續稱：「目前預計質押收入按年率計算為 2.47 億美元。這 490 萬枚 ETH 相當於 Bitmine 所持 580 萬枚 ETH 的 85%。Bitmine 自營質押業務錄得的 7 日年化收益率為 2.67%。」 Bitmine 的加密資產持有量位居全球第 1 大以太幣儲備及第 2 大加密資產儲備，僅次於 Strategy Inc.（納斯達克股票代碼：MSTR）；據報 Strategy Inc. 持有 843,775 枚 BTC，價值約 570 億美元。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。

Bitmine 是美國交易最活躍的股票之一。根據 Fundstrat 的數據，截至 2026 年 7 月 31 日，該股的 5 日平均每日成交金額為 6.98 億美元，在 5,704 隻美國上市股份中排名第 180 位，僅次於排名第 179 位的 Schlumberger NV，並高於排名第 181 位的 Marsh & Mclennan（資料來源：statista.com 及 Fundstrat 研究）。 Bitmine 管理層認為，《GENIUS 法案》及美國證券交易委員會（SEC）的「Project Crypto」，對 2026 年金融服務業帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日採取的行動；該行動終結了布雷頓森林體系，並於 54 年前令美元脫離金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。

如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message 2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/ 如欲收到最新消息，請於以下網站登記：https://Bitminetech.io/contact-us/ 關於 Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）及其附屬公司（統稱「Bitmine」或「公司」）是一家區塊鏈技術基建公司，業務涵蓋機構數碼資產質押及驗證服務、比特幣挖礦，以及策略性數碼資產管理。作為全球領先的以太幣儲備公司，Bitmine 為機構投資者及公開市場參與者實行創新的數碼資產策略。公司提供機構級質押及驗證基建，藉此賺取質押獎勵及驗證收入，同時亦從事比特幣挖礦業務。Bitmine 策略性持有數碼資產，並透過有關資產產生收益，以支持流動性及資本形成。2025 年，公司擴展了區塊鏈基建能力，包括開發及部署機構級質押與驗證平台 MAVAN。公司的業務亦包括投資早期區塊鏈項目（「Moonshot」投資），以及相關的挖礦、託管和顧問服務。

如欲了解更多詳情，請關注 X：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat 前瞻性陳述

本新聞稿載有構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所界定「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。這些前瞻性陳述可通過「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「預測」、「估計」及類似詞彙來識別。本文件特別包含有關以下事項的前瞻性陳述：(i) 公司收購 ETH 的目標，包括「5% 煉金術」計劃，以及 Bitmine 已完成該目標 96% 的陳述；(ii) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括 Bitmine 已質押 4,917,189 枚 ETH、價值 92 億美元的陳述；當 Bitmine 持有的 ETH 全部由 MAVAN 及其質押合作夥伴進行質押後，預計 ETH 質押獎勵按年率計算約為 2.91 億美元；以及目前預計質押收入按年率計算約為 2.47 億美元；(iii) MAVAN 計劃擴展服務範圍，服務尋求頂級質押基建的機構投資者、託管機構及生態系統合作夥伴；(iv) 公司承諾繼續根據 ETH 儲備策略，每週購入 ETH；(v) 管理層相信，《GENIUS 法案》及 SEC 的「Project Crypto」對金融服務業帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終結布雷頓森林體系及美元金本位制度的行動；(vi) 有關 40 億美元股份回購計劃，以及該計劃可增厚股東價值的預期，包括 Bitmine 已完成任何 ETH 或比特幣數碼資產儲備公司歷來最大規模普通股回購的陳述；(vii) 管理層相信，ETH 相對 QQQ 錄得顯著超額表現後，Bitmine 股份通常會跑贏 ETH，以及管理層認為 Bitmine 股份估值具吸引力；(viii) 有關公司投資 Eightco Holdings 可讓投資者間接投資 OpenAI 的陳述；以及 (ix) 公司以太幣儲備策略未來的增長及發展。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮多種因素，包括：Bitmine 適應新技術和市場需求變化的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊儲備運營、股份回購活動及未來業務計劃融資的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括《GENIUS 法案》及其他待決法例和 SEC 措施的最終頒布和實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的性能、可靠性和安全性；與人工智能系統及其對加密貨幣市場影響相關的風險；以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。