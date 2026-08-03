從用戶獲取到資金流轉提速：PhotonPay攜新一代金融操作系統亮相ChinaJoy 2026

在亞洲頂級數字娛樂盛會的舞臺上，PhotonPay與數百家遊戲開發商、發行商、廣告技術平臺及內容創作者展開交流。各方探討的核心難題是：搭建穩健的金融支撐體系，推動可持續的全球化擴張。

香港2026年8月3日 /美通社/ -- 7月31日至8月2日，新一代金融操作系統 PhotonPay 強勢亮相第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy 2026)，在上海新國際博覽中心W5A101號展位參展。

從流量競爭邁向精細化運營

全球數字娛樂市場已來到關鍵轉折點。單純依靠大規模獲客驅動的早期增長模式逐漸落幕，行業轉向本地化長期運營。這一轉變需要一套成熟完善的金融基礎設施，應對各區域複雜的業務場景。

在ChinaJoy 2026展會現場，PhotonPay梳理出數字娛樂企業在擴張過程中面臨的三大金融痛點：