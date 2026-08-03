Bybit雙幣投資現已升級，新增模擬交易功能並擴展VIP產品權限

阿聯酋迪拜2026年8月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣布對Bybit雙幣投資進行全新升級，新增模擬交易功能、簡化操作界面，並面向所有用戶開放VIP產品權限。 Bybit雙幣投資是一種短期、非保本型結構化投資產品，內置收益功能。用戶可設定目標價格，以理想匯率買入或賣出加密貨幣。無論結算時是否達到目標價格，參與用戶均可從本金中獲得年化收益率（APR）獎勵，為Bybit交易者提供價格靈活性與可觀收益的雙重優勢。 雙幣投資，多重收益

本次升級推出了極其友好的模擬交易功能，用戶可在下單前預覽潛在收益結果。在模擬器中，用戶可從可搜索列表中選擇偏好的代幣，輸入自定義投資金額，從可用期限中做出選擇，並在一個清晰的界面中並排查看兩種結算場景。此外，「匹配我的資產」篩選器還可根據用戶當前持倉展示相應幣種，簡化產品選擇流程。交易者只需前往「選擇產品計劃」開啟「新手模式」，即可使用模擬功能。 此外，雙幣投資界面經過重新設計，操作更簡單、更直觀，減少了比較條款和下單所需的步驟。