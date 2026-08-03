Bybit在槓桿交易、質押借幣及機構借貸業務中新增6種xStock資產作為抵押品

阿聯酋迪拜2026年8月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit現已支持6種xStock資產作為抵押品。此舉將抵押品適用範圍拓展至Bybit三大核心借貸與保證金產品：統一交易賬戶(UTA)借貸、加密貨幣借貸及機構借貸。

xStock資產是全球部分熱門上市股票的代幣化代表，可以讓Bybit平台用戶在鏈上獲得針對知名企業的資產敞口。此次更新後，NVDAX、HOODX、CRCLX、TSLAX、GOOGLX、AAPLX這6種xStock均能在Bybit平台用作抵押品，充分釋放交易者所持xStock資產的潛力。

此次新增抵押品，表明Bybit持續推動傳統金融資產類別與原生加密基礎設施互聯互通，讓用戶持有的代幣化股票資產可以在其借貸與保證金生態系統中盤活使用，而非僅作為靜態持倉閒置。