中立定位驅動全場景高質增長 順豐同城（09699.HK）2026上半年業績預喜

香港2026年8月4日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」或本「集團」；股份代號：9699.HK）欣然宣佈，集團預期2026年上半年公司擁有人應佔利潤將不低於人民幣3.01億元（人民幣，下同），較去年同期增長不低於120%；同時，經調整淨利潤[1]預期將不低於2.40億元，較去年同期增長不低於50%；預期收入將不低於116.69億元，較去年同期增長不低於14%。

順豐同城實現上述业绩增長，主要歸因於受惠(I)堅持健康高質量發展的經營目標，訂單量和收入規模持續提升；(II)憑藉中立開放第三方市場定位及優質可靠的全場景履約服務，取得客戶長期信賴，加深與客戶多元化良好合作，帶動業務韌性增長；(III)受益於規模效應進一步提升、優化投入策略、精益化騎手底盤運營和AI技術應用帶動前端獲客、網絡運營到後台投入全鏈協同提質增效，實現毛利率改善，帶動利潤釋放；及(IV)主業健康增長的情況下，本期間集團投資相關收益預計亦將有所提升。