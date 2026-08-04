熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
商業動向
出版：2026-Aug-04 09:00
更新：2026-Aug-04 09:00
Media OutReach Newswire

金價高企帶動珠寶鑑定需求；Jewel Cafe 荃灣新店開幕

分享：

荃灣海之戀商場新店開幕，免費鑑定黃金、珠寶、名錶及名牌商品，鑑定後毋須出售

香港 - 2026年8月4日 - 繼 2025 年金價屢創新高後，越來越多市民希望了解手上珠寶、貴金屬、名錶及名牌商品的價值。在此背景下，源自日本的專門收購品牌 Jewel Cafe 開設荃灣海之戀商場新店，進一步擴展香港業務版圖。

Jewel Cafe staff member assisting a customer with a jewelry appraisal.

根據世界黃金協會（World Gold Council）資料，倫敦金銀市場協會（LBMA）下午定盤金價於 2025 年內 53 次創下歷史新高。全年平均金價達每盎司 3,431 美元，創歷史新高，按年上升 44%。

在香港，黃金首飾傳統上常見於婚嫁、農曆新年及家庭喜慶場合。不少家庭都藏有已經不再配戴的首飾。隨著市民愈來愈關注這些物品的價值，更多消費者會在決定保留或出售前，先尋求專業鑑定服務。

Jewel Cafe 以日式待客之道迎接每位顧客。親切且經驗豐富的員工會清楚講解鑑定內容，讓顧客在充分了解後，從容決定是否出售。所有諮詢均免費，鑑定後亦毋須出售物品。

繼旺角及北角分店後，荃灣店為 Jewel Cafe 在香港開設的第三間分店。Jewel Cafe 結合日本專業鑑定經驗與以客為先的待客之道，在全港提供值得信賴的收購體驗。

門市資訊

Jewel Cafe 荃灣海之戀

地址：香港新界荃灣大河道 100 號海之戀商場 2 樓 2043A 號舖
營業時間：星期一至星期日，上午 10:00 至晚上 9:00
休息日：全年無休

服務項目：
提供黃金、白金、珠寶、名錶、名牌手袋及其他貴重物品之免費鑑定服務。毋須預約。歡迎隨時蒞臨。

網站：
https://jewel-cafe.hk





Jewel Cafe

Jewel Cafe 由 Crane Co., Ltd. 營運，該公司於 2005 年在東京成立。Jewel Cafe 在日本及海外合共設有超過 300 間分店，專門收購貴金屬、名牌商品、名錶及鑽石珠寶，並提供免費鑑定服務；顧客可在輕鬆自在的環境中自行決定是否出售物品。如需更多資訊，請瀏覽：

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務