金價高企帶動珠寶鑑定需求；Jewel Cafe 荃灣新店開幕

荃灣海之戀商場新店開幕，免費鑑定黃金、珠寶、名錶及名牌商品，鑑定後毋須出售

香港 - 2026年8月4日 - 繼 2025 年金價屢創新高後，越來越多市民希望了解手上珠寶、貴金屬、名錶及名牌商品的價值。在此背景下，源自日本的專門收購品牌 Jewel Cafe 開設荃灣海之戀商場新店，進一步擴展香港業務版圖。





根據世界黃金協會（World Gold Council）資料，倫敦金銀市場協會（LBMA）下午定盤金價於 2025 年內 53 次創下歷史新高。全年平均金價達每盎司 3,431 美元，創歷史新高，按年上升 44%。



在香港，黃金首飾傳統上常見於婚嫁、農曆新年及家庭喜慶場合。不少家庭都藏有已經不再配戴的首飾。隨著市民愈來愈關注這些物品的價值，更多消費者會在決定保留或出售前，先尋求專業鑑定服務。



Jewel Cafe 以日式待客之道迎接每位顧客。親切且經驗豐富的員工會清楚講解鑑定內容，讓顧客在充分了解後，從容決定是否出售。所有諮詢均免費，鑑定後亦毋須出售物品。



繼旺角及北角分店後，荃灣店為 Jewel Cafe 在香港開設的第三間分店。Jewel Cafe 結合日本專業鑑定經驗與以客為先的待客之道，在全港提供值得信賴的收購體驗。



門市資訊



Jewel Cafe 荃灣海之戀



地址：香港新界荃灣大河道 100 號海之戀商場 2 樓 2043A 號舖

營業時間：星期一至星期日，上午 10:00 至晚上 9:00

休息日：全年無休



服務項目：

提供黃金、白金、珠寶、名錶、名牌手袋及其他貴重物品之免費鑑定服務。毋須預約。歡迎隨時蒞臨。



網站：

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