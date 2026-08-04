金價屢創新高，值得信賴的鑑定服務需求升溫；Jewel Cafe 將日式待客之道帶進台灣

隨著金價屢創新高，台灣消費者對透明、以客為尊的貴重資產鑑定服務需求日益增加。

台灣台北 - 2026年8月4日 - 隨著金價於 2025 年創下歷史新高，越來越多台灣消費者重新評估家中珠寶、名錶及名牌精品的價值。



Jewel Cafe 團隊成員在台灣提供值得信賴的專業收購服務。

根據世界黃金協會（World Gold Council）資料，倫敦金銀市場協會（LBMA）下午定盤金價於 2025 年內 53 次創下歷史新高，全年平均價格按年上升 44%，達每盎司 3,431 美元。隨著貴金屬價值持續攀升，越來越多消費者在決定是否出售前，選擇尋求專業鑑定。



傳統上，珠寶店及當舖一直是台灣民眾出售貴重物品的常見選擇。如今，許多消費者重視鑑定過程是否透明，亦希望按自己的步調安心作出決定，因此專門收購店日益受到青睞。



Jewel Cafe 於 2005 年在日本創立，由 Crane Co., Ltd. 營運，目前在台灣設有 22 間門市，據點遍及台北、新北、桃園、新竹、台中及高雄。



Jewel Cafe 秉承日本廣受推崇的待客之道，致力營造親切舒適的環境，讓顧客從踏進店門的一刻起便感到自在。店內經驗豐富的員工不只是提供報價，更會詳細說明每件物品的鑑定方式，並細心解答顧客的疑問。店方絕不會勸說顧客出售物品，並尊重顧客的每一項決定。這種源自日本、並延續至台灣以顧客至上的服務理念，正是 Jewel Cafe 的核心優勢之一。



隨著台灣二手交易市場持續發展，消費者對專業度、可信度及透明度的要求日益提高。Jewel Cafe 結合日本專業鑑定經驗與日式待客之道，打造以顧客信心為核心的收購體驗。



門市資訊：Jewel Cafe 在台灣設有 22 間門市。門市地址及營業時間，請瀏覽：https://jewel-cafe.tw/shops/



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