如祺出行(9680.HK)盈喜：預計2026上半年收入約39億元，同比增長132.6%

香港、廣州和深圳2026年8月3日 /美通社/ -- 8月3日，出行科技及服務公司如祺出行(9680.HK)發佈正面盈利預告，截至2026年6月30日止六個月，預計錄得綜合收入不低於39億元（人民幣，下同），較2025年同期增加不少於22.24億元，同比高增132.6%，利潤同比改善不低於40.0%。

2026年以來，如祺出行已連續兩期發佈盈利預喜，疊加公司近兩年毛利率已轉正，顯示其已邁入「規模盈利」的關鍵轉折期。

公告提及，收入翻倍主要得益於網約車訂單量顯著增加，以及公司加大技術服務銷售及營銷力度帶動技術服務收入增長；而利潤改善則源於網約車服務運營效率提升及成本結構優化、技術服務業務量增加，共同推動毛利增長。