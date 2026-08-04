TUMI 推出 AXIS 系列，為現代生活帶來靜謐創新的全新演繹

香港 - 2026年8月4日 - 國際旅遊、生活及配件品牌 TUMI 隆重呈獻 2026 秋冬系列 AXIS，以精密設計及全球視野，重新演繹現代旅遊與生活方式，盡顯前瞻思維。AXIS 專為在動靜之間從容生活的年輕世代而設計，秉持靜謐創新的設計哲學，選用柔軟輕盈的尼龍布料，配以極簡輪廓，輕鬆適應工作、旅行乃至於生活中的每一種節奏。



(左起）：黑色中型單肩背囊、黑色中型手提袋

AXIS 以背囊及小型包款為主軸，呈現當代專業人士的移動方式。在混合辦公、戶外風格與跨場景生活共同塑造的新時代，包款已不再只是配飾，而是實用穿搭中不可或缺的一環。從日常通勤、旅行到週末外出，AXIS 均能全天候靈活應對。



AXIS 旨在吸引年輕客群，透過兼具性能、品質與設計的百搭造型，及早培養他們對品牌的認同感。隨著顧客需求不斷演變，TUMI 持續為人生的每個階段提供合適之選。



（左起）：海軍藍、黑色反光及黑色中型斜揹袋

該系列以黑色及海軍藍為核心色調，並推出黑色反光限量版本。每件單品均採用輕盈尼龍物料製成，配以再生物料襯裡，結構簡潔，兼具性能與舒適。



主要產品特色包括運動感繭形輪廓、直觀有序的收納配置，以及可快速收起及取用的肩帶設計。透氣運動感背板及側翼設計，靈感源自專業跑步背心，並配以斜角皮革細節點綴。各項元素相互呼應，成就兼具機能感、當代氣息與鮮明 TUMI 風格的系列。



AXIS 設計貼合身體自然動態，透過洗練的科技美學，帶來流暢感、舒適度及無縫收納體驗，在每一刻平衡實用與克制。



（左起）： 黑色大型背囊 25L、中型背囊 20L、中型手提袋、中型斜揹袋及中型單肩背囊

「AXIS 為一個深受科技與現代精神啟發、持續前行的世代而生。它專為新一代 TUMI 顧客而設；他們的旅程不再以傳統工作時間為起點與終點，而是由生活中的各種體驗所塑造。憑藉極簡設計、富建築感的設計元素及精緻的機能細節，AXIS 重新詮釋日常必備包款。它既開啟 TUMI 的下一篇章，也象徵不斷前行的新一代 TUMI 顧客踏上全新旅程。」TUMI 全球創意總監 Victor Sanz 表示。



2026 年秋季 TUMI AXIS 系列現已於 TUMI.com 及全球 TUMI 門市發售。如欲了解系列更多詳情，請關注 @TUMITravel。



