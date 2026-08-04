Blue全新品牌宣傳企劃 從日常格價到保障缺口：破解港人生活難題 呈獻一「保」到位保險方案

香港 – Media OutReach Newswire – 2026年8月4日 - 香港首間網上人壽保險公司Blue宣布正式啟動全新2026年品牌宣傳企劃。是次企劃以日常生活中真實場景為靈感，將大眾面對的種種財務及保障煩惱幽默呈現，並展示Blue如何以簡單、靈活及高性價比的網上保險產品，為客戶提供一「保」到位的保險方案。
企劃重點勾畫出港人日常生活中的三大痛點，並以Blue極具競爭力的產品方案一一對應，助客戶輕鬆化解憂慮：
1. 人壽保險也有「最低價保證」[1] 投保毋需四圍格價
港人平常訂機票、叫外賣、買餸時都會仔細格價，然而在購買人壽保險時，往往忽略了貨比三家的重要性。為解決此痛點， Blue「WeCare定期人壽保障計劃TL3」特設「最低價保證」[1]。若客戶在市場上找到其他網上保險公司提供保費更低的同類型定期人壽保險計劃，Blue保證會提供更低價，確保客戶享有全港最優惠的保費價格。
2. 鎖定保證回報 告別付出與收穫不成正比的煩惱
為了消除打工仔「辛勤付出卻沒有保證回報」的無力感，Blue旗下的儲蓄保險計劃涵蓋短期、中期及長期選擇，致力提供穩健安全的保證回報，助客戶平穩增值資金。其中，Blue「WeSave短期高息儲蓄保ST1」只需一筆過繳付保費，即可鎖定3年高息，每年4.12% 保證回報 [2]。在保單期滿時，客戶可全數取回總繳保費之112.9%的保證回報，讓「躺平」增值財富變得簡單且可預計。
3. 填補公司團體醫保缺口 拒絕荷包「出血」
不少在職人士發現公司的團體醫療保障並不足夠，往往需要自付高昂的醫療開支。Blue「WeMedi門診保」及「WeMedi香港牙科保」正好為客戶填補痛點，大大節省醫療及牙科費用，讓大眾重拾保障主導權。「WeMedi門診保」涵蓋普通科醫生、專科醫生、中醫、跌打、針灸、物理治療、脊醫及牙科共8大門診服務，客戶隨時可以優惠診症費[3]享用服務。而「WeMedi香港牙科保」則涵蓋基礎及複雜牙科治療[4]，每年保障額高達港幣17,000元！
全方位多渠道宣傳攻勢
為將此理念廣泛傳播，Blue展開了覆蓋全港線上及線下渠道的大型多渠道宣傳攻勢。核心訊息將透過極具視覺衝擊力的網上影片及廣告、社交媒體、港鐵站燈箱廣告、巴士椅背貼紙及多個戶外宣傳熱點進行全方位推廣，旨在深化Blue與香港大眾市民的連結，引發共鳴。
Blue數碼營銷總監胡琳誠先生表示：「我們的目標是將選擇權重新交回消費者手中。透過Blue簡單易用的數碼平台，我們賦予客戶十足的自由度，讓他們能自主選擇透明度高、性價比出眾，且真正契合個人生活所需的保險方案。」
為慶祝全新企劃推出，於推廣期內成功登記成為Blue會員，即可獲得免費飲品禮券。欲了解更多企劃及產品細節，請瀏覽官方活動網頁： https://www.blue.com.hk/hk/promotions/2026-branding-campaign
Blue Insurance Limited為根據香港保險業條例（第41章）成立之持牌保險公司。產品及優惠受條款及細則約束，詳情請參閱產品概要及保單條款。
備註
[1] 「最低價保證」以兩者保單之標準保費作比較，若要符合「最低價保證」資格，兩者保單之保障額、保費繳付期、保單保障期、投保年齡、性別和吸煙狀況必須相同，且只適用於香港境內及網上銷售的人壽保險產品。「最低價保證」不適用於已遞交之申請及生效中的保單。
[2]「每年4.12% 保證回報」是指在保單於3年期滿時的每年保證回報率。提早退保需繳付費用。「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」為儲蓄保險計劃，並非銀行儲蓄產品。
[3] 每個門診醫療服務類別於每日可應診1次。折扣優惠會因應個別網絡醫生及每個門診醫療服務類別而有不同。
[4] 基礎及複雜治療設有自付比例。
https://www.blue.com.hk/
https://www.linkedin.com/company/bluehk/
https://www.facebook.com/blueinsurancehk
https://www.instagram.com/blueinsurancehk/
關於Blue
香港首家網上人壽保險公司，Blue由擁有豐富經驗的投資管理公司高瓴投資，以及領先的互聯網增值服務供應商騰訊控股有限公司合資組成。Blue 專注提供簡易便捷、靈活自主、物有所值的保險方案。公司致力為客戶提供最適切的服務，讓他們可自主掌管保險方案，為生活帶來輕鬆便利。如欲瞭解更多，請即瀏覽 www.blue.com.hk。