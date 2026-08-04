亞洲國際儲能及電力科技展覽會暨世界儲能創新大會2027年7月香港啟幕

全新升級！儲能+電力雙引擎驅動，構建全球產業國際化交流高地 香港2026年8月4日 /美通社/ -- 當前全球能源低碳轉型縱深推進，數字經濟與能源產業深度融合，儲能作為保障電力系統穩定、承接新能源消納、賦能算力產業發展的核心支撐，正處於技術快速迭代、市場規模擴容的黃金發展期。亞洲作為全球儲能產業增長的核心引擎，亟需專業化、國際化的產業對接平台，打通技術、貿易、資本的全球聯動通道。 由英富曼會展集團（Informa Markets）主辦的 Energy Storage Asia 將全新升級，新增電力板塊，正式更名為亞洲國際儲能及電力科技展覽會（Energy Storage & Power Asia）。展會將於 2027 年 7 月 14-16 日在香港亞洲國際博覽館舉辦，與亞洲國際電池及儲能技術展覽會（The Battery Show Asia）、亞洲國際新能源交通工具技術與產業展覽會（Mobility Tech Asia）同期同地舉行，全面串聯電池製造、儲能應用、電力系統、新能源交通全產業鏈，形成「電池-儲能-出行」產業聯動新生態。

本屆展會展示面積超 30,000 平方米，將匯聚約 350 家全球優質參展企業，集中展示儲能核心設備與零部件、新型電力與能源數字化、AIDC 與能源基礎設施、儲能系統集成與工程建設、新能源開發與能源運營五大核心領域展品，從上游核心元器件、關鍵材料，到下游系統解決方案、工程建設與運營服務，完整呈現儲能與電力產業全價值鏈的前沿技術與創新成果。 依托中國香港的區位優勢與成熟商貿資源，展會將匯聚來自能源電力公司、新能源開發商、工商業儲能用戶、AIDC / 數據中心運營商、EPC 工程企業、電力系統集成商、基礎設施投資機構等領域的超25,000名國際觀眾，組建 100+海外買家團，觀眾區域覆蓋亞洲（東南亞、印度、日韓）、歐洲、澳洲、中東、南美及非洲等全球主要市場。展會現場將設置專屬商務配對專區，通過精準供需匹配，助力參展企業高效對接全球優質採購資源，拓展國際合作渠道。

展會同期將舉辦「世界儲能創新大會」，邀請 200+行業高層演講嘉賓出席分享。大會設置六大核心議題，涵蓋全球儲能市場趨勢與國際合作、儲能前沿技術及應用（AIDC、光儲充、微電網、零碳園區等）、電力系統轉型與儲能協同、儲能系統集成與數字能源、儲能安全標準與可持續發展、新興市場與跨界融合，全方位解碼產業發展趨勢與技術落地路徑，預計吸引超 1500名行業精英參會交流。 為搭建多層次、高價值的行業交流網絡，展會現場還將打造一系列高端商務社交場景，包括 VIP 酒會、VIP 晚宴、CXO 閉門午宴、領導者閉門圓桌會議等，為產業決策者提供深度交流平台。同時，展會將同步啟動「APEX Awards（Asia Pacific Energy Excellence Awards）」和「亞太能源女性領袖獎」兩大權威獎項評選工作，表彰產業標桿企業與創新成果，賦能參展企業品牌影響力與行業領導力，頒獎典禮將於展期隆重舉辦。