美國運通全面升級香港白金卡禮遇

為卡會員締造更非凡旅遊、餐飲及生活體驗

香港2026年8月4日 /美通社/ -- 美國運通今日宣布，為香港美國運通白金卡推出一系列全新及升級禮遇，涵蓋旅遊、餐飲及消閒生活，讓他們於生活各個層面均可享受更全面、更豐富的體驗。

是次推出的全新升級白金卡會員專屬禮遇，進一步豐富現有白金卡權益，包括升級的美國運通GOURMET CLUB餐饗優惠、首度專享香港足球會禮遇，全新白金假期簽賬回贈，以及涵蓋亞洲多個地區的高爾夫球會通行禮遇，讓卡會員於旅遊、消閒及餐飲各方面都能享受更精彩的體驗。