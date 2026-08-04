越南胡志明市 – Media OutReach Newswire – 2026年8月4日 - 胡志明市發展股份商業銀行（HDBank，胡志明市證券交易所上市代號：HDB）於 7 月 30 日與亞洲開發銀行（ADB）、渣打銀行及其他國際金融機構簽署一筆 7.21 億美元的國際銀團社會貸款，為越南機構歷來籌得的最大規模同類貸款。
該項交易凸顯全球投資者對 HDBank 以及越南長遠經濟前景的堅定信心。
貸款所得資金將用於協助微型及中小型企業獲得融資，尤其是女性擁有的企業，以支持越南的普惠金融及永續發展。
該筆貸款的架構符合《社會貸款原則》（Social Loan Principles）及 HDBank 的永續金融框架。ADB 與渣打銀行擔任聯席協調行；澳新銀行、國泰世華商業銀行、德國商業銀行、馬來亞銀行證券、三菱日聯銀行及印度國家銀行則擔任指定牽頭安排行兼簿記行。
該項交易吸引國際投資者踴躍認購，承貸總額達 7.21 億美元，較原定目標高出約 60%。
渣打銀行越南行政總裁表示，該筆貸款是越南機構歷來籌得的最大規模銀團社會貸款。
該行政總裁說：「這項成果反映投資者對 HDBank 及其管理團隊的信心，亦顯示市場看好越南的長遠增長前景，以及該國可持續金融市場對全球投資者的吸引力持續提升。」
HDBank 董事會常務副主席阮氏芳草博士在簽約儀式上致辭時，形容該筆貸款是該行的全新里程碑。
她說：「這是我們首筆專門用於社會項目的融資安排，當中包括支援女性的計劃。」她並表示，這項交易印證 HDBank 長期透過支援企業、醫療、教育、文化、體育、婦女及兒童的各項計劃，致力推動社區發展。
HDBank 常務副行政總裁 Tran Hoai Nam 表示，貸款所得資金將強化該行的中長期資金基礎，同時擴大對中小企業、特別是女性主導企業的貸款。
此前，HDBank 已從 IFC、ADB、Proparco、DEG、LeapFrog、FMO、BII、JICA、FinDev 及 SMBC 等國際發展金融機構取得 2.7 億美元綠色融資及 3.8 億美元可持續融資。
HDBank 取得越南歷來最大規模國際銀團社會貸款
越南胡志明市 – Media OutReach Newswire – 2026年8月4日 - 胡志明市發展股份商業銀行（HDBank，胡志明市證券交易所上市代號：HDB）於 7 月 30 日與亞洲開發銀行（ADB）、渣打銀行及其他國際金融機構簽署一筆 7.21 億美元的國際銀團社會貸款，為越南機構歷來籌得的最大規模同類貸款。