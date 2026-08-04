HDBank 取得越南歷來最大規模國際銀團社會貸款

越南胡志明市 – Media OutReach Newswire – 2026年8月4日 - 胡志明市發展股份商業銀行（HDBank，胡志明市證券交易所上市代號：HDB）於 7 月 30 日與亞洲開發銀行（ADB）、渣打銀行及其他國際金融機構簽署一筆 7.21 億美元的國際銀團社會貸款，為越南機構歷來籌得的最大規模同類貸款。



HDBank 董事會常務副主席阮氏芳草博士（Nguyễn Thị Phương Thảo）在簽約儀式上致辭，指出該筆 7.21 億美元的銀團社會貸款為支持越南永續發展及普惠金融開拓新的資金來源。—圖片由 HDBank 提供。

該項交易凸顯全球投資者對 HDBank 以及越南長遠經濟前景的堅定信心。



貸款所得資金將用於協助微型及中小型企業獲得融資，尤其是女性擁有的企業，以支持越南的普惠金融及永續發展。



該筆貸款的架構符合《社會貸款原則》（Social Loan Principles）及 HDBank 的永續金融框架。ADB 與渣打銀行擔任聯席協調行；澳新銀行、國泰世華商業銀行、德國商業銀行、馬來亞銀行證券、三菱日聯銀行及印度國家銀行則擔任指定牽頭安排行兼簿記行。



該項交易吸引國際投資者踴躍認購，承貸總額達 7.21 億美元，較原定目標高出約 60%。



渣打銀行越南行政總裁表示，該筆貸款是越南機構歷來籌得的最大規模銀團社會貸款。



該行政總裁說：「這項成果反映投資者對 HDBank 及其管理團隊的信心，亦顯示市場看好越南的長遠增長前景，以及該國可持續金融市場對全球投資者的吸引力持續提升。」



HDBank 董事會常務副主席阮氏芳草博士在簽約儀式上致辭時，形容該筆貸款是該行的全新里程碑。



她說：「這是我們首筆專門用於社會項目的融資安排，當中包括支援女性的計劃。」她並表示，這項交易印證 HDBank 長期透過支援企業、醫療、教育、文化、體育、婦女及兒童的各項計劃，致力推動社區發展。



HDBank 常務副行政總裁 Tran Hoai Nam 表示，貸款所得資金將強化該行的中長期資金基礎，同時擴大對中小企業、特別是女性主導企業的貸款。



此前，HDBank 已從 IFC、ADB、Proparco、DEG、LeapFrog、FMO、BII、JICA、FinDev 及 SMBC 等國際發展金融機構取得 2.7 億美元綠色融資及 3.8 億美元可持續融資。



