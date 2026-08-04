HDBank 上半年利潤增長 31%，總資產突破 1,000 萬億越南盾

越南胡志明市 - 2026 年 8 月 4 日 - 胡志明市發展股份商業銀行（HDBank，胡志明市證券交易所上市代號：HDB）公佈 2026 年上半年強勁業績，稅前利潤按年增長 31% 至 13.2 萬億越南盾（5.05 億美元）。



位於胡志明市的 HDBank 交易辦事處（圖片由該行提供）

截至 6 月 30 日，總資產較年初增長 12.3%，達 1,040 萬億越南盾（396 億美元），令 HDBank 成為越南少數總資產突破 1,000 萬億越南盾（380 億美元）的銀行之一。



該行盈利能力領先同業，權益回報率（ROE）達 25.4%，資產回報率（ROA）為 2.17%。總營運收入按年增長 8.8%，達 22.68 萬億越南盾（8.628 億美元），其中非利息收入上升 23.1%。



數碼轉型有助將成本收入比率降至 24.9%。目前超過 94% 的零售交易透過數碼渠道完成。



貸款餘額增長 18.8%，達 698.36 萬億越南盾（266 億美元），信貸投放集中於製造業、中小企業、農業、基礎設施、供應鏈及消費金融等領域。資金籌集總額達 932.44 萬億越南盾（355 億美元），增長 12.1%；客戶存款則增加超過 20%。



HDBank 的增長動力源自其整合生態系統，業務涵蓋銀行、數碼金融、證券、保險、基金管理及消費金融，並延伸至航空、房地產、基礎設施、科技與教育領域。該網絡直接服務超過 3,400 萬名客戶，並透過合作夥伴觸及另外 2,000 萬人，有助吸納新客戶及推動交叉銷售。



旗下子公司方面，HD SAISON 錄得稅前利潤超過 8,040 億越南盾（3,060 萬美元）；HD Securities 則錄得 1.47 萬億越南盾（5,590 萬美元），按年增長 286%，躋身越南盈利能力最高的十家證券公司之列。Vikki Digital Bank 的用戶人數增至逾 350 萬。



HDBank 維持穩健的財務狀況，《巴塞爾協定二》資本充足比率超過 14%，貸存比率為 72%。《巴塞爾協定三》流動性比率，包括流動性覆蓋比率及穩定資金淨額比率，均維持在 100% 以上。



第二季內，穆迪（Moody's Ratings）將 HDBank 的評級展望上調至正面；惠譽（Fitch Ratings）則首次給予該行「BB-‌」‌的長期外幣及本幣發行人違約評級，令 HDBank 位列越南評級最高的商業銀行之一。



HDBank 亦已成功取得 7.21 億美元的國際銀團社會責任貸款，為越南機構歷來成功籌集的同類貸款中規模最大的一筆。



憑藉核心業務的強勁動能，HDBank 有望達成並超越 2026 年稅前利潤目標，即超過 30.1 萬億越南盾（11 億美元），較 2025 年增長 41%。



