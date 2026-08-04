復鋭醫療科技推出黑金牛奶光，深化中國能量源設備業務佈局

新品迭代與機構賦能協同推進，持續釋放本土化增長潛力 香港2026年8月4日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股票代碼：1696.HK），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，近日宣佈在中國正式推出全新能量源設備「黑金牛奶光」，該產品將精準治療與長期皮膚維養技術相結合，進一步豐富公司在皮膚治療及膚質管理領域的產品矩陣，充分體現了復銳醫療科技圍繞中國市場需求持續推進產品創新、本土化適配及臨床應用拓展的能力。

隨著求美者抗衰及肌膚養護理念持續升級，市場對非手術、體驗舒適，可長期維養的醫美解決方案需求不斷提升。同時，醫美機構愈發青睞能夠構建差異化服務壁壘、提升客戶複購粘性的光電項目與成套解決方案。黑金牛奶光創新整合DPL超純波段技術與新型牛奶光CR技術，在臨床應用研究中，證實了靶向肌膚問題治療與長期皮膚維養有機結合的潛力。依托雙光源技術的協同，黑金牛奶光重點關注色素、泛紅、暗沉及膚質等多元肌膚問題，同時應對肌膚緊致煥活，長效狀態管理等進階抗衰需求，力求為終端求美者提供臨床表現穩定、體驗舒適、可長期迭代養護的一體化光電解決方案。黑金牛奶光的推出，將能量源設備的應用場景從傳統單點問題治療，拓展至全週期、精細化肌膚健康管理，有望賦能合作機構豐富差異化項目體系、延伸求美者服務週期，助力提升項目複購率與終端運營效率。

新品上市次日，公司聯合上海美萊醫療美容醫院成功舉辦「光啟新程，共探光電增長」能量源設備投資人私享沙龍，圍繞光電行業發展趨勢、復銳中國能量源設備業務戰略佈局、臨床應用價值及機構終端運營等議題展開深入交流。通過業務戰略解讀、臨床專家分享、設備現場實操演示及管理層互動，公司系統呈現旗下Alma品牌在中國市場從全球前沿技術引入，本土化優化創新、到臨床應用、醫生教育及機構運營賦能的完整業務鏈路，進一步展現公司深耕中國能量源設備賽道的綜合實力與長期發展潛力。

復銳醫療科技聯席首席執行官兼首席財務官李家宏先生表示：「能量源設備業務是復銳醫療科技全球化佈局的核心基本盤，也是公司搭建綜合美麗健康生態體系的核心增長引擎。黑金牛奶光的推出，不僅是公司設備產品矩陣的一次重要升級，更是圍繞中國市場推進本土化創新與臨床價值轉化的關鍵舉措。本次投資人私享沙龍，充分彰顯了公司從技術創新為起點、臨床價值為核心、以機構賦能為支點的全鏈路發展路徑。未來，我們將持續加速創新產品商業化落地，深化與頭部及區域標桿醫美機構的協同，打通中國市場與全球研發、生產製造及商業化資源的聯動壁壘，持續夯實Alma品牌在中國市場的核心競爭力與市場地位，推動能量源設備業務實現高質量、可持續的穩健增長。」

關於復銳醫療科技 復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。