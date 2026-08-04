武漢恒隆廣場引進年輕潮流風尚 領導新一代零售商業轉型

引入華中首個24KR韓流街區及edgestreet百貨 總面積約10,400平方米，匯聚逾150個品牌
武漢，中國及香港 - 2026年8月4日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「本公司」）旗下武漢恒隆廣場為引領新世代消費趨勢並實踐「以客為尊」理念，在其高端定位之上加入韓流文化及面向年輕客群的零售元素，透過華中首個24KR韓流街區及edgestreet百貨，拓展年輕化的特色零售組合及多元體驗。兩大區域透過結合潮流品牌、社交互動及情感連結突破傳統零售模式，加上首店效應、跨國潮流及體驗式消費，全面推動武漢恒隆廣場引領零售商業升級。
作為轉型為潮流生活方式目的地的重要舉措，武漢恒隆廣場於6至7月引入的24KR韓流街區及edgestreet百貨「Greenhouse」概念空間，總面積約10,400平方米，匯聚逾150個品牌。 24KR精準捕捉年輕消費者熱衷的韓國潮流文化，帶來更豐富的消費體驗；「Greenhouse」則涵蓋設計、美學、家居及寵物生活等多元內容，以溫室綠植主題打造集潮流時尚、生活美學及社交互動於一體的空間，積極拓展與年輕客群的深度連結。在首批亮相的品牌中，24KR帶來11個全國及15個華中首次落戶品牌；「Greenhouse」則帶來20個首度進駐武漢的品牌。
本次轉型同時配合武漢加速建設為青年發展型城市和國際消費中心的目標。作為華中地區重要的交通、教育及商業樞紐，武漢持續吸引大學畢業生就業創業，以及來自周邊省份的年輕人才前來消費，武漢恒隆廣場希望藉此為當地注入更多新興消費內容與商業活力。
恒隆地產董事—內地業務陳穎嘉女士 表示：「武漢恒隆廣場正積極引進潮流風尚，深度響應年輕化消費趨勢，提供豐富多元的消費選擇，從而塑造具備社群凝聚力的商業空間。作為武漢核心商業地標，項目將持續加強多元化定位，為發展國際消費中心城市及激發消費活力作出貢獻。」
武漢恒隆廣場總經理葉宇岸先生 表示：「兩大區域的相繼開業，突題我們致力吸納年輕客群、推動商業空間煥新升級的堅定決心。24KR開業當天即帶動客流按年提升逾50%；緊隨其後的「Greenhouse」亦獲得市場的積極迴響，均彰顯年輕消費市場的強勁潛力與華中地區的經濟活力。
附錄 — 24KR 韓流街區及 edgestreet 百貨「 Greenhouse 」詳細資料
| 項目
| 24KR韓流街區
| edgestreet百貨「Greenhouse」
| 位置
| 武漢恒隆廣場東區B1
| 武漢恒隆廣場東區L3
| 面積
| 约2,400平方米
| 约8,000平方米
| 定位
| 韓國現代時尚及潮流生活方式
| 精選設計師品牌及優質生活選擇
| 品牌類型
| 潮流服飾、鞋履及配飾、美妝及香氛、潮流玩具、美食及咖啡
| 設計師品牌、生活品味、家居生活及寵物生活
| 品牌規模
| 逾100個韓流創意品牌
| 逾50個國際新晉品牌
| 首度登場亮點
| 11個全國及15個華中首次落戶品牌： FANCY CLUB、ZAENIO、 IST KUNST、 BLACKPURPLE、LAZY等
| 20個首度進駐武漢品牌： THE WAREHOUSE by 時堂SHOWROOM SHANGHAI、HiOneOne、 DOROQ、 ARTICLE NO.、電力寵物百貨等
| 設計理念
| 以首爾聖水洞為靈感，融入韓國街景元素、材質質感及城市層次感
| 以「生活靈感 × 溫室生態 × 藝術美學」為主題，運用光影及綠植，營造自然、開放的空間體驗
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 360 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 —— 「只選好的 只做對的」。
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