Jo Malone London 推出海鹽與佛手柑，「一場新冒險的香氣」

倫敦2026年8月4日 /美通社/ -- 躍進凱爾特海令人心神振奮的浪濤。沉浸於原始奔放的海域，每一道海浪，皆帶來清新的礦物氣息。明亮活潑的佛手柑氣息迸發而出，浮木香調則沉穩承托海鹽般的清新氣息。引領感官領略英倫海岸原始不羈的自然之美。
Jo Malone London 隆重呈獻 Sea Salt & Bergamot，一款全新的清新木質調古龍水。Sea Salt & Bergamot 與 Wood Sage & Sea Salt 一脈相承，延續品牌從英倫海岸汲取靈感的海鹽清新香氛系列。Wood Sage & Sea Salt 捕捉海風吹拂岸邊的自然氣息；Sea Salt & Bergamot 則帶領感官躍進澎湃不羈的海域。誠邀顧客親臨專門店或瀏覽網上商店，體驗這款提振感官的全新古龍水，並探索品牌精選香氛系列。
調香師：Mathilde Bijaoui
前調：佛手柑
中調：海鹽
基調：浮木
Sea Salt & Bergamot Cologne 將由 2026 年 8 月起於 jomalone.co.uk 及 Jo Malone London 專門店發售。歡迎於 TikTok、Instagram、Facebook、X、YouTube、LinkedIn 及 Pinterest 追蹤 Jo Malone London 的最新動向：@JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain
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SOURCE Jo Malone London