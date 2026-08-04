Mintoak 收購總部設於中東的金融科技公司 ICC Loyalty

印度孟買2026年8月4日 /美通社/ -- 面向收單機構的支付及互動操作系統 Mintoak 今日宣佈收購 ICC Loyalty。此次收購將擴大 Mintoak 在中東、非洲、東歐及亞洲的業務版圖，同時協助銀行開拓支付業務以外的新收入來源。

是次收購將令 Mintoak 的業務由商戶支付進一步拓展至客戶互動、忠誠度管理及獎賞服務。合併後業務的年收入超過 3000 萬美元，利潤率超過 30%。

Mintoak 聯合創辦人兼行政總裁 Raman Khanduja 表示：「是次收購是 Mintoak 發展歷程中一個重要的里程碑。支付已成為銀行與客戶建立關係的基礎。下一階段的增長動力將來自互動。透過整合商戶互動、客戶忠誠度管理及數據驅動的智能技術，我們正構建一套支付及互動操作系統，讓銀行能夠為商戶、消費者及銀行本身創造更大價值。」

ICC Loyalty 聯合創辦人兼行政總裁 Amit Narang 表示：「加入 Mintoak 後，我們可將其先進的 AI 技術及平台能力整合至 ICC 的生態系統，為現有及新客戶提供新一代高度個人化服務。雙方將攜手協助銀行締造更具價值的客戶體驗，同時創造可量化的商業價值。」