HCLTech 完成收購 HPE 旗下 Telco Solutions 業務

以工程技術驅動電訊方案創新，助通訊服務供應商迎接 AI 新時代 美國紐約及印度諾伊達2026年8月4日 /美通社/ -- 全球領先科技公司 HCLTech（印度國家證券交易所代碼：HCLTECH；孟買證券交易所代碼：HCLTECH）宣佈，已成功完成收購 HPE 旗下 Telco Solutions 業務。是項收購於 2025 年 12 月首次公佈，將進一步提升 HCLTech 以 AI 及工程技術為核心的電訊解決方案實力，鞏固公司在業界的領導地位。 繼 HCLTech 於 2024 年成功整合 HPE 旗下 Communications Technology Group（CTG）業務後，是次完成收購 Telco Solutions 業務，標誌著 HCLTech 推進電訊業務策略的另一重要里程碑。隨著通訊服務供應商（CSP）加快投資 AI 驅動的網絡轉型、下一代基建及自主營運，是項收購將進一步擴展 HCLTech 的服務能力，協助客戶推動應用程式現代化、採用 AI 解決方案，以及提升網絡的商業價值。

HCLTech 將 CTG 及 Telco Solutions 的專業知識、人才、知識產權和解決方案，與其卓越工程實力、AI 能力、託管服務，以及逾 30 年的通訊行業經驗結合，為 CSP 提供別具優勢的綜合方案。這項策略性整合有助 HCLTech 支援 CSP 加快實現由無線接入網至核心網的 AI 自主營運，並把握網絡虛擬化、融合及現代化、多雲、邊緣及數據中心網絡、網絡即服務（NaaS）、5G 專用網絡，以及電訊 OEM 生態系統轉型所帶來的增長機遇。 是項交易的主要亮點包括： 擴大 HCLTech 在北美、拉丁美洲、歐洲及亞太區（包括日本）的 CSP 市場版圖 ，並加強本地交付能力，為全球電訊營運商提供更全面的支援。

，並加強本地交付能力，為全球電訊營運商提供更全面的支援。 擴充 HCLTech 的電訊業務組合 ，加入業界領先的知識產權、解決方案及系統整合服務，涵蓋電訊營運支援系統（OSS）、歸屬用戶伺服器（HSS）及 5G 用戶數據管理（SDM）。這些新增能力與 HCLTech 現有的客戶體驗解決方案、電訊網絡功能及虛擬化、媒體與視像、工業物聯網、數據智能、業務支援系統（BSS）、服務管理與編排（SMO）、數碼孿生、AI 驅動的無線接入網智能應用，以及 eSIM 能力相輔相成。

，加入業界領先的知識產權、解決方案及系統整合服務，涵蓋電訊營運支援系統（OSS）、歸屬用戶伺服器（HSS）及 5G 用戶數據管理（SDM）。這些新增能力與 HCLTech 現有的客戶體驗解決方案、電訊網絡功能及虛擬化、媒體與視像、工業物聯網、數據智能、業務支援系統（BSS）、服務管理與編排（SMO）、數碼孿生、AI 驅動的無線接入網智能應用，以及 eSIM 能力相輔相成。 整合遍佈 39 個國家的近 1,400 名工程及電訊專才， 進一步提升 HCLTech 的電訊業務專業實力 ，並加強其在日本、西班牙、羅馬尼亞、意大利、印度及拉丁美洲的工程能力和近岸交付實力。

，並加強其在日本、西班牙、羅馬尼亞、意大利、印度及拉丁美洲的工程能力和近岸交付實力。 憑藉具差異化優勢的知識產權、產品工程能力、研發人才，以及與全球領先 CSP 建立的深厚互信關係，進一步鞏固 HCLTech 在電訊業的領導地位，協助客戶加快服務轉型、實現 AI 自主營運及推動業務增長。

HCLTech 首席增長官兼電訊、媒體及科技業務全球主管 Anil Ganjoo 表示：「電訊商正加快由 telco 轉型為 techco，將網絡升級為由軟件驅動的智能平台，為客戶和企業創造全新價值。隨著 Telco Solutions 業務收購完成，加上 HPE 旗下 CTG 業務成功整合，HCLTech 正匯聚深厚的電訊專業知識、卓越工程實力，以及以知識產權為本的平台能力，協助 CSP 化繁為簡、建設未來網絡並釋放其商業價值。電訊業的新時代已經來臨。我們很高興能夠與客戶攜手塑造行業未來，亦已具備充分條件引領這項轉型。」