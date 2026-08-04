Bybit任命Peter Loo為首席法務與合規官，推進全球監管戰略

阿聯酋迪拜2026年8月4日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今日宣布，任命Peter Loo為公司新任首席法務與合規官。Peter擁有超過25年的跨司法管轄區從業經驗，職業履歷涵蓋投資銀行、監管機構、律師事務所及數字資產機構。隨著Bybit持續向全面整合、受監管的金融平台轉型，他將全面負責公司的全球法律、監管及合規戰略。 Peter擁有兼具監管洞察力與商業執行力的豐富經驗，曾在英國、歐洲、中東及亞洲等主要國際金融中心工作。他的加入彰顯了Bybit持續強化監管體系、對標全球監管標准，並不斷拓展全球業務版圖的堅定承諾。

加入Bybit之前，Peter曾擔任迪拜虛擬資產監管局(VARA)總法律顧問兼行業發展主管，在構建全球最先進的虛擬資產監管體系之一過程中發揮了重要作用。他主導制定了許可制度、市場行為監管政策及執法框架，並與國際交易所、托管機構及機構投資者密切合作，共同推動迪拜發展成為全球數字資產中心。 Peter此前還曾在包括Barclays Capital及MF Global在內的多家國際領先金融機構擔任高級職務，負責復雜衍生品、結構化產品以及跨境監管框架等法律事務。他還曾擔任Amber Group歐洲、中東及非洲法務與合規負責人，負責推動公司在歐洲及中東地區的監管拓展及產品架構設計。

他的職業經歷覆蓋金融創新的完整生命周期——從傳統衍生品和基金架構，到數字資產及資產代幣化，使其具備連接傳統金融與新興Web3生態系統的獨特優勢。 在Bybit，Peter將負責建立更加穩健、符合全球監管標准的合規體系，支持公司打造覆蓋交易、支付、托管及資產管理等金融服務的一站式平台，並在受監管、可持續的發展框架下實現這一願景。 Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「Peter擁有極為豐富且高度契合Bybit未來發展方向的專業經驗。他曾服務於監管機構、全球金融機構以及Web3平台，不僅深刻理解監管規則如何制定，也清楚規則如何在不同司法轄區落地實施。隨著我們持續將Bybit打造成連接加密金融與傳統金融的新一代金融平台，並以規范、合規的方式實現融合，Peter的領導力將在夯實我們的監管基礎、確保全球業務穩健擴張方面發揮關鍵作用。」

Peter的任命標志著Bybit從高速增長的加密貨幣交易所向成熟、國際化金融平台轉型過程中的又一重要裡程碑。他將負責加強公司內部治理、推進重點市場的牌照申請工作，並與全球各地監管機構建立更加積極、建設性的合作。 Bybit首席法務與合規官Peter Loo補充說：「加入Bybit的意義，在於共同打造真正具備全球化和監管合規能力的數字金融平台。行業正邁入一個新的發展階段，信譽、制度建設以及監管協同已經不再是可選項，而是必然要求。」 他補充道：「Bybit已建立起強勁的發展勢頭通，而我的重點工作是通過完善框架、流程及監管溝通機制，進一步鞏固這一基礎，使公司能夠以符合全球監管機構及機構投資者預期的方式開展業務。」