AIC將在FMS 2026上展出上下文內存與AI推理存儲平台

加州聖克拉拉2026年8月4日 /美通社/ -- 企業級存儲與服務器解決方案領域的全球領導者AIC將於8月4日至6日亮相在聖克拉拉會展中心舉辦的2026年未來存儲與內存大會（FMS: the Future of Memory and Storage 2026，簡稱FMS 2026），展位號419。今年，AIC帶來支撐AI最新基礎設施層級——上下文內存的多款存儲平台。上下文內存屬於閃存層級，用於存放經過預計算的模型上下文數據，可供GPU集群直接調取復用，無需反覆生成計算。 AI推理正在重塑內存層級結構。KV緩存（模型生成每一輪迴復所依托的預計算上下文）所需容量已超出GPU內存上限，行業廠商愈發傾向於將KV緩存部署在共享NVMe閃存中讀取，而非依靠GPU重新運算。NVIDIA CMX定義了這一全新層級：部署於GPU內存與容量存儲之間、經由以太網互聯的共享閃存。在FMS 2026上，AIC將該層級落地為可實際部署的硬件產品進行展出。

AIC本次參展產品包含新一代PCIe Gen6平台；雙活高可用架構；經DPU加速、面向NVMe-over-Fabrics協議的JBOF，以及支持CXL的全閃存服務器。這些設備共同組成具備彈性擴展能力、高效運轉的AI數據管線，覆蓋數據接入到推理全流程，也體現出AIC深耕完整AI存儲棧的佈局，既能支撐PB級大容量存儲場景，也可搭建緊鄰GPU的高速存儲層級。 AIC 419號展位重磅展品 F2032-G6：2U雙活閃存存儲系統，用於上下文內存應用場景。基於PCIe Gen6構建、配備雙端口背板，依托DPU加速NVMe-over-Fabrics協議。即便控制器發生故障，系統僅需切換鏈路即可恢復工作，無需重建整套存儲陣列。展位現場搭配NVIDIA CMX板卡，展示上下文內存層級運作方案。

F2026-01-G5：2U PCIe Gen5 JBOF，整機全線配備雙端口NVMe接口，支持多塊DPU部署，通過NVMe-over-Fabrics協議為GPU集群提供解耦式閃存資源。 HA2026-HC：雙活高可用存儲平台，面向無法承受陣列重建窗口的關鍵任務工作負載。 SB201-SU：2U全閃存NVMe服務器，搭載雙路Intel Xeon 6處理器與支持CXL的E3規格硬盤籠，用於AI數據接入、預處理與推理服務。 J4078-02-04X：4U高密度SAS JBOD，充當閃存層後端的容量存儲層級，用於數據備份、歸檔與海量數據湖存儲。 AIC還將展出多款適配下一代存儲架構的設備，旨在消除性能瓶頸，滿足日趨嚴苛的AI工作負載的需求。

AIC展品遍佈全場展區 AIC的平台產品還將亮相FMS 2026多個展位。美光(Micron)107號展位展出搭載美光6600 ION 245TB固態硬盤的AIC F2032-G6；ScaleFlux於519號展位展示AIC F2026-01-G5；慧榮科技(Silicon Motion)315號展位同樣陳列AIC的系統。 PCIe與可組合基礎設施解決方案領導者H3 Platform將入駐AIC 419號展位聯合參展，展出雙方聯合打造的3U GPU加速內存與存儲系統。該設備融合H3的軟件定義PCIe結構編排技術與高密度NVMe閃存，拉近數據與GPU之間的距離。 參展FMS 2026的產品陣容體現出AIC持續攜手NVIDIA、Micron、閃迪(Sandisk)、Solidigm、鎧俠(KIOXIA)、ScaleFlux、MangoBoost、慧榮科技、Graid Technology等存儲、內存及AI生態頭部企業開展合作。緊密的生態協作，確保AIC能夠持續打造適配未來AI工作負載需求的存儲系統。

AIC總裁兼首席執行官Michael Liang表示：「每一屆FMS展會都令我們滿懷期待。AI存儲是AIC的核心發展方向，本次展會正是我們展出新一代存儲系統、承接高強度AI工作負載需求的重要契機。我們深耕該行業已有三十餘年，期待伴隨產業一同成長。」 AIC首席技術官CT Sun說道：「在推理集群中，KV緩存相當於運行工作集：模型生成每一個token都需要調取上下文，重新計算上下文成本高昂，直接讀取卻十分經濟。我們研發存儲系統正是為解決這一痛點：將上下文數據存放於靠近GPU的共享閃存中，即便遭遇故障也能保障數據隨時可用。搭建好這一層級，推理業務便能持續擴容。這正是我們的設計目標，也讓這些平台足以應對下一代AI工作負載。」