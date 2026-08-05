Masimo 委任 Tim Benner 為總裁

資深醫療保健業領袖將帶領 Masimo 在成為 Danaher 旗下公司後，開啟

創新與增長新篇章 美國加州爾灣2026年8月5日 /美通社/ -- Danaher 旗下公司 Masimo 是專科診斷解決方案創新企業，專注於脈搏血氧測量及其他病人監察方案。公司今日宣布委任 Tim Benner 為總裁，由 2026 年 8 月 3 日起生效。 自 2025 年 6 月加入 Masimo 以來，Tim Benner 在制定公司策略、鞏固客戶關係，以及帶領公司完成 Danaher 收購 Masimo 後的業務過渡等方面，一直發揮關鍵作用。他曾任 Masimo 首席市場推廣及策略總監，其後出任首席商務總監，主管公司的全球商務團隊、市場推廣、策略增長計劃及客戶聯繫工作。是次委任顯示 Masimo 及 Danaher 管理層對 Tim Benner 充滿信心，相信他能夠帶領公司邁進下一階段的增長與創新。

Danaher Corporation 候任行政總裁 Julie Sawyer Montgomery 表示：「Tim 在 Masimo 擁有豐富經驗和卓越領導能力，一直是公司為長遠成功奠定基礎的關鍵人物。他具備出色的策略領導能力，深入了解客戶需要，並對創新抱持堅定承諾，是帶領 Masimo 以 Danaher 旗下公司身分開啟新篇章的理想人選。」 Benner 在醫療科技行業擁有逾 30 年的高層管理經驗，曾先後在 Edwards Lifesciences、Abbott、Terumo、Inari Medical/Stryker 及 Masimo 擔任高級管理職位。在其職業生涯中，他曾組建多個表現卓越的團隊、持續提升商業營運水平，並推動創新醫療科技惠及世界各地的臨床醫護人員和病人。

Masimo 總裁 Tim Benner 表示：「能夠出任 Masimo 總裁，我深感榮幸。逾 30 年來，Masimo 憑藉一系列改善病人護理的突破性技術，贏得全球臨床醫護人員的信任。成為 Danaher 旗下公司，讓我們迎來難得的機遇，可以將 Masimo 的創新精神與 Danaher Business System 的強大優勢結合，在這份深厚傳承的基礎上繼續發展。我期待與優秀的同事及客戶攜手合作，持續推出具實質意義的創新成果，協助改善世界各地病人的治療成效。」 出任總裁後，Benner 將全面領導 Masimo 的全球業務，負責推動公司病人監察產品組合的創新、深化客戶合作關係、加快業務增長，並進一步實踐 Masimo 透過突破性技術改善病人治療成效的使命。

關於 Masimo

Masimo 是 Danaher 旗下公司，亦是專注於脈搏血氧測量及其他病人監察方案的專科診斷解決方案創新企業。公司研發及生產一系列業界領先的監察技術，包括創新測量技術、感應器、病人監察儀，以及自動化和互聯解決方案。我們的使命是透過創新，協助臨床醫護人員革新病人護理。Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ 脈搏血氧測量技術於 1995 年推出。超過 100 項獨立而客觀的研究顯示，該技術的表現優於其他脈搏血氧測量技術。相關研究可於 www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature 查閱。據估計，Masimo SET® 每年應用於全球逾 2 億名病人。在《Newsweek》2026 年「全球最佳醫院」排行榜中，排名最高的 10 間美國醫院均以 Masimo SET® 為主要脈搏血氧測量技術。有關 Masimo 及其產品的更多資訊，請瀏覽 www.masimo.com。

關於 Danaher

Danaher 是全球領先的生命科學及診斷領域創新企業，致力充分發揮科學與科技的力量，改善人類健康。透過由旗下業界領先企業組成的互聯生態系統，Danaher 與客戶並肩合作，共同解決各種複雜的科學及臨床挑戰，協助創新成果由發現階段更快推進至實際應用，讓有需要的病人更快受惠。憑藉 Danaher Business System、先進的科學技術及經實證的創新能力，公司協助實現更快速、更準確的診斷，同時縮短發現、開發及提供可顯著改善病人生命的療法所需的時間，並降低相關成本和風險。Danaher 在全球擁有逾 60,000 名員工。透過持續改善及卓越營運，員工致力締造長遠影響、改善全球生活質素，並共同建設更健康、更可持續的未來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.danaher.com。