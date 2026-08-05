廣汽成為切爾西足球俱樂部中國香港和馬來西亞季前巡迴賽官方合作夥伴

香港2026年8月5日 /美通社/ -- 廣汽集團榮幸成為切爾西足球俱樂部(Chelsea FC)中國香港站與馬來西亞站季前巡迴賽官方合作夥伴。依托本次合作，廣汽將為切爾西男子主力隊在這兩站巡迴賽中的各項活動提供全程支持。 切爾西是21世紀戰績最為輝煌的英超俱樂部之一，坐擁全球大批忠實球迷。本次季前巡迴賽是切爾西再度造訪亞太地區，男子主力隊將奔赴澳大利亞、中國香港、印尼、馬來西亞多地開展重磅賽事。8月5日，切爾西將在中國香港啟德體育場迎戰意甲勁旅尤文圖斯；8月9日，球隊轉戰柔佛州新山蘇丹易卜拉欣體育場，對陣馬來西亞聯賽霸主柔佛新山。兩場賽事為廣汽與切爾西聯動亞太地區球迷搭建了絕佳契機。

作為《財富》世界500強企業，廣汽近年持續加快全球化佈局步伐。此前廣汽已先後攜手澳大利亞悉尼FC、墨西哥托盧卡競技、巴西弗拉門戈、哥倫比亞百萬富翁等知名足球俱樂部開展合作，持續提升品牌國際影響力。 本次合作的根基，源於廣汽在中國香港與馬來西亞市場日益穩固的發展佈局。在中國香港市場，廣汽2026年4月私家電動車銷量登頂榜首，上半年整體市場佔有率突破10%，穩固了自身在當地新能源汽車領域的領先地位。在馬來西亞市場，廣汽GS3 EMZOOM、EMKOO兩款車型採用全散件組裝模式實現本土投產，廣受當地消費者認可。