SABESP 攜手 Vivo 及 IDEMIA Secure Transactions，推動全球最大型物聯網項目，助力巴西實現更安全、更可持續的水務管理

巴西聖保羅州供水及污水處理公司 SABESP 宣佈，將部署全球最大型的智能水務管理物聯網（IoT）連接項目。項目由 SABESP 聯同 Telefonica/Vivo 及 IDEMIA Secure Transactions（IST）推行。Telefonica/Vivo 是推動巴西科技轉型的重要企業，也是南美洲最大型流動通訊營辦商之一；IDEMIA Secure Transactions 則是全球領先的支付及連接解決方案供應商。是次合作標誌著巴西數碼及環境轉型的重要里程碑。 聖保羅2026年8月5日 /美通社/ -- 巴西數碼轉型的先驅項目 透過這項為期 14 年的策略合作，聖保羅市及聖若澤杜斯坎普斯市將有 440 萬個智能水錶安全接入網絡。按照 SABESP 的技術架構及要求，Vivo 在連接服務方面的專業能力，結合 IDEMIA Secure Transactions 安全且可擴展的 eSIM 物聯網技術，將協助 SABESP 優化供水網絡及偵測漏水情況，從而保護天然資源，並提升這項重要公共服務的質素。是項計劃是巴西物聯網發展的重要歷史里程碑。

項目結合 Vivo 在連接服務方面的豐富經驗，以及 IDEMIA Secure Transactions 安全且可擴展的 eSIM 物聯網技術，即使在偏遠地區，亦能提供穩健、節能且具韌性的網絡連接。整體連接方案採用 IST 的 eSIM 及 eSIM 物聯網平台，全面符合最新的 GSMA SGP.32 標準[1]，並具備先進的密碼敏捷性，為應對後量子時代的安全要求做好準備。 這項大規模部署充分展示物聯網如何以安全、可靠及效能為核心，有效推動重要公共服務現代化。 「智能水錶讓 SABESP 及客戶更清楚掌握每小時的用水量，並可迅速發現異常及漏水情況。透過更頻密、更準確的水量平衡數據，我們可進一步提升供水網絡的管理效率。在巴西供水流失率仍然高企的情況下，這些能力尤其重要。這項轉型進一步體現 Sabesp 對節約用水，以及推動基本供水及污水處理服務現代化的承諾。」Sabesp 客戶及科技執行董事 Denis MAIA 表示。

以科技推動可持續發展及改善客戶關係 除了提升營運效率外，是項計劃亦展示數碼創新如何協助應對環境挑戰及改善客戶關係。更智能的水資源管理及監察將有助減少浪費、保護資源，並推進聖保羅的可持續發展議程，直接改善數以百萬計居民的生活質素。 「這個項目反映 Vivo 的角色遠超提供連接服務。我們將網絡規模及覆蓋範圍與端到端整合能力結合。服務涵蓋數據匯入、物聯網基建、方案設計以至營運執行。我們推動重要公共服務變得更智能、更可持續。我們協助公用事業提升管理效率，正是這一理念的具體體現：運用科技為環境帶來實質效益、惠及民生，並由具備深厚技術實力及執行能力的合作夥伴確保方案有效落地。」Vivo 物聯網及 B2B 創新總監 Adriano PEREIRA 解釋道。

從根本上而言，這個項目具體展示科技如何服務可持續發展，並讓客戶更主動地管理用水。透過精確監測用水量及及早偵測漏水情況，互聯基建有助推動更負責任的用水習慣。水錶服務數碼化亦可提高資訊透明度，讓消費者更積極參與負責任的資源管理，展示物聯網創新如何同時創造環境及社會價值。 「我們的目標是讓客戶成為自身用水的有效管理者。物聯網技術正在改變我們與客戶之間的關係。透過更迅速修復錶後漏水問題，這項轉型將可節省數十億公升食水。」Sabesp 收入保障總監 Luiz RENATO FRAGA RIOS 表示。

合作樹立互聯基建新標準 是次合作充分展現業界領袖建立長期夥伴關係所帶來的力量。建基於多年的合作經驗，IDEMIA Secure Transactions 與 Vivo 正展示共同創新及互信如何加快建立更安全、更可持續及更互聯的生態系統。這不但適用於巴西，亦可為全球有意推動基建現代化的公用事業機構及城市提供參考。 「我們很榮幸能夠在巴西與 SABESP 及 Vivo 合作，推行全球歷來最具規模及影響力的物聯網項目之一。這項合作展示創新與可持續發展如何相輔相成，在保護天然資源的同時帶來實質成效，並為未來強化關鍵基建。」IDEMIA Secure Transactions 拉丁美洲連接服務高級副總裁 Diego CECCHINATO 表示。