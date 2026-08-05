「民青局內地專題實習計劃-敦煌青年實習計劃2026」圓滿結束

20名香港大專生化身敦煌文化使者 為逾萬遊客講述敦煌故事 香港2026年8月5日 /美通社/ -- 由民政及青年事務局全額資助、敦煌研究院全力支持的「民青局內地專題實習計劃–敦煌青年實習計劃2026」，於7月18日圓滿結束。這項為期六週的深度文化交流活動，帶領20位香港大專院校學生深入敦煌，展開兼具廣度與深度的學習之旅，深化香港青年對國家文化的認同和歸屬感。 本屆學員背景多元，除了傳統的歷史、中文、藝術及文化管理學系的學生外，亦吸引了醫學、金融等多元專業領域的優秀青年積極參與，充分展現跨學科交流的特色。不同專業知識和視角的碰撞，為敦煌文化的保護、傳承及創新推廣注入新思維，也讓青年在文化傳承與專業發展之間建立更深連結。

就讀於香港中文大學修讀內外全科醫學士的楊穎基同學表示：「作為香港青年，我理解敦煌推廣不只是現場講解，更要把這份價值延伸到其他場域。我嚮往『莫高精神』的堅守與奉獻，在實習中體會到這份精神，並用於今後行醫之路，做一名守護病人、甘於付出的醫者。」 本屆實習計劃自6月7日啟動。在敦煌研究院專職講解員的培訓及指導下，學生們完成了涵蓋莫高窟概況、史地背景及重點洞窟的專業導賞訓練。全體20位同學最終順利通過考核，正式成為莫高窟見習講解員。在隨後為期三週的導賞實習中，他們合共為到訪莫高窟的廣大遊客提供了多達400場專業導賞服務，受眾近10 000人次，贏得遊客、導師與院方的讚賞。

除了前線講解，實習生亦透過豐富的考察活動，深度觸摸敦煌的文化與科研脈搏。在研究院安排下，學員先後走訪瓜州榆林窟，並深入敦煌研究院的洞窟數碼化現場、治沙站、石窟檢測中心及美術研究所等核心部門。這些實地考察讓學生親眼見證國家在文物修復、防沙治沙及現代科技應用方面的卓越成就，讓生態與文物保育不再只是書本上的概念，而轉化為深刻的親身體驗。 參與計劃的香港大學金融學碩士生葉津茗引用被譽為「敦煌女兒」的文物保護專家樊錦詩院長的一句話：「『我躺下來是敦煌，醒來還是敦煌。』這句話在我心中種下了嚮往的種子。我因熱愛傳統文化遠赴北大求學四年，作為生於香港、學於北大與港大的學生，我渴望能成為連接兩地文化的橋樑。」葉同學期望能將敦煌守護者的日常傳遞給更多香港年輕一代，讓對敦煌文化的熱愛得以薪火相傳。

香港浸會大學中醫學及生物醫學學生黎正揚則感悟道：「中醫診症講究『望聞問切』，強調標本兼治。在參觀莫高窟壁畫修復現場與治沙站時，我發現文物保護專家同樣在為千年的壁畫『病害』和周邊生態環境進行精密的診斷與系統性治理。中醫延續人類的健康，而文物保育則延長歷史文化的壽命。這次實習讓我明白，保護與傳承中國傳統文化，與行醫一樣需要嚴謹的科學態度和一份敬畏之心。」 在結業儀式上，香港特別行政區民政及青年事務局常任秘書長李百全先生 JP表示﹕「香港特區政府一直致力為青年人提供多元化、具特色和有深度的專題實習機會。民青局自2018年開始與敦煌研究院合辦這個實習計劃，今年已經是第六屆了。青年發展是特區政府的重點工作，民青局會以『青年發展藍圖』為基礎，緊扣『十五五』計劃，積極推動香港青年工作，培育青年成為愛國愛港、具備世界視野和積極向上的新一代，讓大家更好發揮所長，融入和服務國家發展大局。」李百全先生給予學生高度肯定，嘉許他們在過去六週中展現的學習熱忱與奉獻精神，並期許他們未來回到香港後繼續發揮影響力，將中國傳統文化傳承下去。

自2016年起，青年廣場透過「探藝敦煌」系列活動，已成功帶領超過百名香港青年深入敦煌。隨著本屆實習生順利結業，這群充滿熱忱的青年將帶著珍貴的實踐經驗回到香港，持續推廣敦煌文化，分享所學知識，讓中華優秀傳統文化在香港薪火相傳。 請按此下載高清圖片。 青年廣場 青年廣場乃政府場地，是民政及青年事務局推動的青年發展項目。設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。