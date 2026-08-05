金沙中國榮獲Great Place To Work認證™

成為大中華區首家獲認證的綜合旅遊休閒企業 澳门2026年8月5日 /美通社/ -- 金沙中國有限公司憑藉以人為本的企業文化及卓越職場環境，首次參與全球職場文化權威機構Great Place To Work™ 評選，即通過國際標準獲頒Great Place To Work 認證™，成為大中華區首家獲此認證的綜合旅遊休閒企業。 Great Place To Work™ 總部位於美國，服務全球超過22,000家企業。而其Great Place To Work 認證™主要基於參與機構的員工以匿名填報的 Trust Index©員工調研數據作評估，並結合對企業職場文化及管理實踐的綜合審視。調研分別從信賴、尊重、公平、自豪及友愛五大範疇，評估員工對機構的信任程度及職場體驗。

今年，在金沙中國團隊成員參與的評估調研中，高達96%的受訪團隊成員認同金沙中國為理想工作場所，而公司在各評估範疇的平均得分達92%。調研結果充分體現團隊成員肯定公司在推動員工職涯發展、保障身心健康，以及營造公平、關愛、互助的職場文化與建立互信管理團隊等方面的長期投入與成效。 金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「我們十分榮幸金沙中國成為大中華區首家榮獲Great Place To Work 認證™的綜合旅遊休閒企業。這項國際認證的意義不僅在於獲得國際權威機構的肯定，更印證了全體28,000名團隊成員對公司的信任，以及對我們多年來攜手建立、以人為本企業文化的高度認同。正是這份深厚的信任與凝聚力，推動團隊上下一心，不斷提升服務和營運水平，共同樹立行業標竿。這項認證亦進一步增強了我們對金沙中國長遠發展的信心，讓我們堅信，在全體團隊成員的共同努力下，公司未來將持續成長，再創佳績。我衷心感謝每一位團隊成員一直以來的卓越貢獻。未來，金沙中國將繼續積極配合澳門特區政府的人才發展方針，持續為本澳人才創造更多晉升與發展機會，攜手各界推動澳門經濟多元發展，助力鞏固澳門『世界旅遊休閒中心』的定位。」

2025年起，金沙中國連續兩年獲全球人力資源戰略的認證權威「傑出僱主調研機構」頒發「傑出僱主」認證，肯定公司在人才政策與實踐上的卓越表現；是次榮獲Great Place To Work 認證™，則進一步從員工的真實體驗，印證公司人力資源策略的實效。兩項權威認證相得益彰，充分彰顯金沙中國在人才培育、員工福祉及企業文化的卓越成果。 作為澳門最大私營僱主，金沙中國一直全力配合澳門特區政府「人才建澳」施政方針，並聚焦「引才、育才、留才」三大核心，持續推出各項以人為本的人力資源措施，致力打造健康友善、高效共融的職場環境。公司透過旗下「金沙中國學院」的八大專業學院，提供涵蓋會展、酒店管理、綜合度假村管理、娛樂表演、設施管理、負責任博彩、採購和零售等不同範疇的專業培訓，為團隊成員提供向上及橫向流動的職業發展機會。截至2025年底，公司為團隊成員提供的累計培訓總時數已超過2,260萬小時。

在員工福祉及職場共融方面，公司先後推出多項家庭友善措施，如提供7日有薪侍產假、最多6日的有薪「育兒陪護假」及連續90日的「育兒支援更」，積極構建家庭友善職場，並引入結合人工智能的健康檢測工具，協助員工及早辨識健康風險。同時，公司積極推動多元包容文化，特別為殘疾人士開設新職位的舉措，更被「傑出僱主調研機構」白皮書列為最佳實踐案例。在2026年，累計服務滿10年或以上的團隊成員一共有近15,000人，佔公司員工總數逾半，充分展現團隊對公司企業文化的高度歸屬感與認同。

關於金沙中國有限公司 金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。