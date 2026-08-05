NueCell Bio 宣佈正式成立，成為細胞治療領域嶄新的轉化夥伴，憑藉獨特專業知識加速治療方案從發現階段邁向 GMP 生產

聖地牙哥2026年8月5日 /美通社/ -- NueCell Bio 是一間新成立的細胞治療科學及開發服務公司，運用專有的模組化轉化開發解決方案，致力推動現代細胞治療從科學發現邁向臨床準備階段。公司今日宣佈正式成立，作為具備獨特優勢的專科夥伴，致力推動並加速細胞治療方案惠及病人。 NueCell Bio 由一支在先進治療市場擁有非凡經驗的團隊領導。團隊在支援客戶開發新型細胞治療方面擁有業界領先的專業知識，使 NueCell Bio 能夠為各類細胞治療提供可訂製的模組化技術，進行細胞工程改造，並開發可擴展、符合 GMP 標準的生產流程及分析方法。NueCell Bio 的業務範疇涵蓋此領域內廣泛而突破性的科學技術，包括 CAR-T、幹細胞、iPSC（誘導多能幹細胞）衍生療法、基因編輯細胞及組織修復平台，同時支援自體及異體產品。

NueCell Bio 總部設於聖地牙哥的 Sorrento Valley地區，當地是生物科技及先進治療開發的領先樞紐，設有一座佔地26,300平方呎、專門提供細胞治療轉化服務的先進設施。 NueCell Bio 行政總裁 Michael Wourms 表示：「包括細胞治療在內的先進治療，正在美國、歐洲、日本、南韓及新興生物科技市場迅速擴展。這個行業並非缺乏科學突破，而是難以有效地將這些突破轉化為可供評估、生產，並最終惠及病人的治療方案。NueCell Bio 正正專注於這個轉化階段。透過結合 NueCell 靈活的模組化轉化開發解決方案，以及科學專業知識、分析能力和實績，我們相信自身具備獨特優勢，能夠協助創新者推動癌症、免疫介導疾病、組織修復與再生，以及其他具重大未滿足醫療需求領域的新一代細胞治療發展。」

NueCell Bio 聯合創辦人兼首席科學官 Uma Lakshmipathy 博士表示：「NueCell Bio 具備獨特優勢，能夠推動細胞治療從早期發現階段邁向臨床開發。細胞治療已被證實有效，並已推出市面，但大規模生產仍然緩慢且成本高昂，主要原因是每種治療方案在生物學上均獨一無二。最具前景的治療方案，往往面臨最大的開發複雜性。每個項目都遵循不同的路徑，對某一間公司構成風險的科學、分析及開發挑戰，對另一間公司而言可能截然不同。我們的角色，是了解每個項目目前所處的階段，找出推進項目所需的條件，並在適當時候投入合適的專業知識及資源，協助加快項目邁向臨床準備階段的進程。透過結合科學、分析、製程開發及生產賦能能力的模組化技術體系，NueCell Bio 具備獨特優勢，能夠協助創新者應對關鍵開發挑戰，更有效地推動具前景的治療方案，讓病人更快受惠。」

University of Pennsylvania 著名教授、NueCell Bio 科學諮詢委員會成員 Bruce Levine 博士表示：「我多年來一直身處其中的先進治療生態系統正在急速發展，而 NueCell Bio 透過支援開發能夠改變甚至挽救生命的治療方案，協助滿足這方面的需求。這些治療方案，在許多具挑戰性的醫學領域中，過去一直只是遙不可及的希望。為了惠及更多病人，細胞治療的未來在於從腫瘤學延伸至更多廣泛適應症，同時仍須兼顧低發病率疾病。要達成這個目標，結合精準工程技術、高效生產流程及先進分析方法至關重要。」

NueCell Bio 科學諮詢委員會成員 Gabor Veres 博士表示：「透過基因工程技術賦予細胞特定特性以治療特定疾病的能力固然關鍵，但另一項非常重要的因素，是成功將這些項目從實驗室研究推進至 GMP 生產流程——該流程須能持續穩定地生產出數量充足、具備所需特性及活性的細胞。憑藉我們團隊的專業知識及先進能力，NueCell Bio 具備良好條件，能夠透過開發可靠、穩定且可擴展、適用於臨床生產及未來商業化的流程，為客戶提供支援。」 談及收購及未來發展，NueCell Bio 董事會主席兼聯合創辦人 Richard Snyder 博士表示：「這項業務匯聚了業界極具份量的領袖人才，加上團隊及資產一併過渡至 NueCell Bio，這一切都讓我感到十分振奮。除此之外，我們團隊龐大的行業網絡同樣是一項重要因素，有助確立 NueCell 成為一間高度差異化的細胞治療服務企業，能夠滿足現有及未來客戶的需求。」

就本次交易而言，Kineticos Life Sciences 擔任 NueCell Bio 的獨家顧問，Goodwin Procter LLP 則擔任法律顧問。 關於 NueCell Bio NueCell Bio 是一間總部設於聖地牙哥的公司，與學術機構、生物科技公司及製藥公司合作，推動細胞治療從概念及早期研究階段邁向臨床開發。我們的團隊在生物學、細胞工程、生物製程及先進技術整合方面擁有深厚專業知識，並輔以可因應個別項目而調整的模組化技術體系。 NueCell Bio 讓客戶得以獲取經驗豐富的設計、開發及 CMC（化學、生產及品質管控）專業知識。透過結合卓越科學水平、完善品質體系、可擴展營運模式，以及「客戶至上」的合作方式，NueCell Bio 協助加快從科學發現邁向臨床應用的進程。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.NueCellBio.com