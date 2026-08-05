譚仔國際榮獲第十五屆「君子企業獎」 卓越ESG及營商表現備受肯定

香港2026年8月5日 /美通社/ -- 譚仔國際有限公司（「譚仔國際」、「譚仔」或「公司」，連同其附屬公司，「集團」），作為香港領先的連鎖飲食集團之一，欣然宣布在香港恒生大學（「恒生大學」）第十五屆君子企業獎頒獎典禮上榮獲「君子企業獎」，繼2024年後再次贏得此項殊榮，體現集團在推動業務可持續增長的同時，始終秉持高水平商業道德及積極實踐社會責任。 譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「能夠再度榮獲『君子企業獎』，集團深感榮幸並備受鼓舞。是次嘉許印證了我們的信念：企業要長遠取得成功，必須以對顧客、員工及社會負責、合乎君子之道的決策為根本。集團一直以『潤澤社區』、『提人為本』及『綠色倡議』三大環境、社會及管治（ESG）核心支柱為指引，在推動業務增長的同時，堅守高水平的商業道德標準，並積極推行各項環保及社會項目。展望未來，我們將繼續把ESG理念融入日常營運及長遠發展策略中，致力締造長遠的可持續價值，進一步鞏固持份者對集團的信任。」

集團充分體現君子五德中「智」的營商智慧，儘管面對充滿挑戰的經濟環境，仍能成功顯著提升財務表現。集團的旗艦品牌「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」（「三哥」）透過客戶關係管理系統的數碼升級，加強與顧客的互動，鞏固集團在香港的市場滲透率。在此兩大品牌的穩健基礎上，集團透過多品牌策略進一步擴展本地市場，成功擴大日本餐飲品牌「丸亀製麵」的業務規模，並引入全新品牌「山牛」。國際業務方面，除持續發展現有的中國內地、新加坡及日本市場，集團亦透過特許經營及夥伴合作模式，將業務網絡拓展至澳洲、馬來西亞及菲律賓。

秉承君子之德的核心信念，集團的可持續發展策略高度重視「提人為本」，致力培育人才。集團標誌性的「譚仔國際員工子女教育支援計劃」自2015年成立至今，已累計頒發近9百萬港元獎學金，資助逾270名員工子女修讀大學本科課程；同時亦透過「區域經理領導課程」及「多店管理領導課程」等多元培訓項目，進一步提升員工的專業及管理能力。 集團更將關愛精神延伸至社區，三哥自2021年起舉辦旗艦公益活動「線有善報」，至今已捐出近6萬碗米線，為逾1.7萬名有需要人士送上免費膳食和暖意。在環保方面，集團積極推動綠色採購，並首創「豬腩肉廚餘升級再造」企劃，將剩餘腩肉轉化為日常生活用品，並舉辦相關工作坊，鼓勵綠色創新、青年發展及社區關懷。

自2011年起，香港恒生大學透過「君子企業獎」表揚在營運上同時恪守卓越商業道德標準、並實現可持續及具盈利能力發展的企業。評審團由經驗豐富的學者及業界人士組成，以儒家思想核心價值中的「君子五德」，即「仁」、「義」、「禮」、「智」、「信」為評審準則，對參賽企業進行評選。 關於譚仔國際有限公司 譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞及菲律賓，餐廳總數逾250間。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。