Now TV「STEM獎勵計劃2026」正式開始｜獲長隆度假區全力支持 推出《主題樂園有趣科學大探索》第二季及「長隆小科學家大獎」

香港2026年8月5日 /美通社/ -- Now TV「STEM獎勵計劃2026」已經正式啟動，長隆度假區今年第三度成為計劃全力支持單位，把保育及科普元素帶進校園。除了推出《主題樂園有趣科學大探索》第二季，計劃亦設多項自選比賽項目，其中的「長隆小科學家大獎」，現已開始接受報名參加。 《主題樂園有趣科學大探索》第二季登場 延續校園科普熱潮

Now TV 主辦的「STEM 獎勵計劃」已踏入第六屆，自推出以來深受歡迎，去年就有來自110間學校，多達5,000名小學生參與。近年，Now TV與長隆度假區攜手進行多場校園巡迴外，更拍攝了一系列科普節目。當中，《主題樂園有趣科學大探索》於去年推出後深受同學及家長歡迎，並乘勢推出第二季，攝製隊走進被中國科協認定為「全國科普教育基地」的橫琴長隆及清遠長隆實地拍攝，合共拍攝六集影片，解構主題樂園內的有趣科普知識。

六集影片包括《追蹤人類始祖靈長類動物》、《溫泉樂園的科學解碼》、《清遠美食背後的科學》、《海象喔喔拯救行動》、《沉浸式海上大歷險》及《北獅與馬術的慣性定律》。節目安排了多位保育員、工程師及專家講解相關科學知識，內容包括靈長類動物與機械臂設計的關係、清遠溫泉的來由、清遠的食物科學、海象的保育、沉浸式動感影院的科技與科學，以及中國北獅及馬術表演的慣性定律等，內容包羅萬有。 節目由香港大學、香港教育大學客席講師及於第21 屆「十本好讀」榮獲「小學生最愛作家」及「本地原創大獎」的STEM Sir（鄧文瀚）夥拍KK關珮姿擔任主持，並邀請上屆「長隆小科學家大獎」獲獎同學參與香港部份的拍攝。《主題樂園有趣科學大探索》第二季是「STEM獎勵計劃2026」指定觀看影片，已於Now Learn自選服務「STEM 學習組合」上架。

「長隆小科學家大獎」讓參賽者策劃一日遊學團行程

今年「STEM 獎勵計劃」以「科學夢想無限大」為主題，其中自選比賽「長隆小科學家大獎」*繼續鼓勵同學發揮創意小宇宙，設計一個在主題樂園內的一日遊學團行程，並為這趟行程設計一個全新的特別展館，滿足參加者的科學探索及遊玩體驗。此比賽設有冠、亞、季、殿軍及優異獎，得獎者可獲得由長隆度假區送出的獎學金、酒店住宿和樂園門票等獎品，詳情請參閱附錄^。其他自選比賽項目包括「THERMOS保溫瓶插畫創作大獎」、「美心閲讀報告大獎」、「金象米銅章指定實驗影片獎」、「csl. 5G極速任務大獎」，以及以學校為單位的隊際比賽「HKT education AI生成海報設計大獎」，鼓勵同學們在STEM領域不斷創新和學習。