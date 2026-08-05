Aegis Clear 配合臺灣「亞洲資產管理中心」政策

建構數位資產基礎設施 支持資產管理創新發展 高雄2026年8月5日 /美通社/ -- AegisClear 致力發展連結傳統金融與數位資產的金融科技基礎設施，支持臺灣「亞洲資產管理中心（Asian Asset Management Center，AAMC）」推動資產管理與財富管理發展的政策方向。AegisClear 今日宣布，將持續拓展代幣化（Tokenization）及穩定幣（Stablecoin）相關的結算與託管技術服務，以促進機構合作、金融科技整合與創新。 隨著臺灣資本市場持續發展，股票市場總市值已超過5兆美元，位居全球第四大市場，僅次於美國、中國及日本，臺灣金融生態系正迎來重要發展契機。隨著政府逐步完善虛擬資產與金融科技相關監理架構，以及市場預期穩定幣法規即將上路，金融機構對代幣化資產、數位資產託管及結算解決方案的需求日益增加。AegisClear 將運用其於數位資產領域的技術及營運經驗，提供配合亞洲資產管理中心（AAMC）發展目標的金融科技解決方案，協助機構探索資產管理與財富管理的創新應用。AegisClear 亦持續關注臺灣虛擬資產服務提供者（VASP）相關制度的發展，並將於相關制度及申請機制明確後，依適用法規評估提出申請。

AegisClear 共同創辦人 Serra Wei 表示：「臺灣政府及亞洲資產管理中心對現實世界資產（RWA）代幣化與穩定幣的高度支持，反映全球金融產業及財富管理模式正快速轉型。AegisClear 能透過平台串聯傳統金融資產、數位資產及穩定幣，打造境外結算樞紐，協助資金回流臺灣，進一步促進臺灣金融市場的成長。」 數位資產技術及穩定幣相關應用在全球金融市場持續受到關注，亦為 AegisClear 展示數位資產作為金融科技工具應用潛力的機會。除支持 AAMC的發展方向外，AegisClear 亦持續參與及配合政府推動的金融科技、永續金融及創新創業相關計畫。

透過與高雄金融科技創新園區的交流及合作機會，AegisClear 計畫探索運用數位資產技術開發多元化綠色金融商品與服務，並以金融科技基礎設施支持 RWA 代幣化應用的發展，協助市場探索淨零轉型及綠色成長的創新方案。 此外，AegisClear 亦入選由經濟部中小及新創企業署主辦的2026臺灣女性創業學院（Taiwan Women's Entrepreneurship Academy）。 同時，AegisClear 正設立 Sandbox Hub，作為金融機構交流、展示及測試數位資產應用的場域。該平台將提供現場展示及線上測試環境，讓金融機構體驗數位資產發行、託管及結算相關解決方案。Sandbox Hub 為 AegisClear 自設的技術展示及測試平台，並非主管機關監理沙盒計畫。

關於 AegisClear AegisClear 是一家總部位於臺灣的數位資產科技平台，提供機構級鏈上款券同步交割（Delivery-versus-Payment，DvP）技術功能，透過統一託管基礎設施支援數位資產的託管與結算流程。其解決方案支援多鏈、多平台架構，可相容公有鏈及私有鏈，並整合不同代幣化平台，協助機構建構及管理數位資產相關服務。 Aegis Group 生態系包括： 美國 Aegis Trust Company：提供加密資產託管、法幣出入金、託管質押，以及代幣化資產相關服務。相關服務的提供範圍、適用客戶及地區，均須依適用法律、監管要求及公司營運安排而定。

香港數位資產清算中心（Digital Asset Clearing Center，DACC.HK）：專注於數位資產結算基礎設施及跨境金融科技應用，涵蓋數位債券、穩定幣、央行數位貨幣（CBDC）及跨境支付相關的技術與服務探索。

Tokenization Foundation：一個公益基金會，運用人工智慧（AI）、區塊鏈及數位資產技術，探索以更即時、透明及具可擴展性的方式支持人道救援資金的運用。

秉持安全、創新與卓越的理念，AegisClear 持續發展傳統金融與數位資產管理之間的技術連結，為機構客戶提供合適的數位資產基礎設施與解決方案。