陳嘉樺Ella選擇Sennheiser Digital 6000打造震撼動人的青春狂歡

香港 - 2026年8月5日 - 作为華語流行樂壇最受歡迎的女歌手之一，陳嘉樺（Ella）憑藉極具辨識度的嗓音、唱跳俱佳的全能魅力和超強的感染力，在音樂、綜藝、影視等領域多棲發展，成績斐然，收穫了無數歌迷的喜愛。2025年年底，Ella開啟了個人出道25周年的首次大型巡迴演唱會——「It's Me艾拉主意巡迴演唱會」，選用Sennheiser Digital 6000無線系統搭配MM 445麥克風頭，以細膩音質喚起青春記憶，與歌迷共赴一場盛大重逢。



MM 445麥克風頭與Ella獨具特色的嗓音相得益彰，忠實再現了其溫暖且富有力量的聲音

Ella擁有眾多代表作品，從可愛細膩的少女心事到絢爛奪目的華麗搖滾，她的歌聲傳遍了大街小巷，唱出了一代人的青春記憶。此次「It's Me艾拉主意巡迴演唱會」以「聽我的故事，唱你的回憶」為主題，詮釋Ella出道25年來的成長歷程，打造屬於青春的狂歡派對。



巡演於2025年11月15日在長沙賀龍體育館拉開序幕，隨後陸續登陸杭州、廣州、上海、福州等多個城市。演唱會曲目涵蓋Ella的眾多經典代表作，如《Super Star》、《戀人未滿》、《熱帶雨林》、《It's Me一直迷》和《Bad Habits》等。



Ella對演出標準要求極高，對卓越音質的追求促使她選擇Sennheiser Digital 6000無線麥克風系統。Ella與Sennheiser合作逾14年，從萬人演唱會到歌唱綜藝，D6000穩定可靠地將她的歌聲和情感傳遞給觀眾。此次巡演，音響團隊再次進行設備升級，為其SKM 6000手持發射機選擇Sennheiser MM 445超心形指向麥克風頭。此次巡演的音樂副總監兼樂團團長于京廷對此非常滿意：「MM 445能精准捕捉並還原聲音細節，讓Ella在演唱時更加輕鬆，節省體力，這對巡演來說尤其重要。」



Ella選用Sennheiser Digital 6000無線系統，搭配MM 445麥克風頭

作為其音樂生涯的重要里程碑，此次巡演不僅擁有科技感十足的震撼視覺效果，Ella還為不同城市精心設計了風格多樣的表演和幽默互動，令觀眾沉浸其中、大呼過癮。Ella團隊的音響工程師詹益誠表示：「MM 445動圈麥克風頭的超心形指向性設計和高抑制回饋能力確保人聲在現場混音中持續穩定突出，整體聲場自然且開闊，非常適合像Ella一樣在大型現場演出中常常走進粉絲進行互動的歌手使用。」



在華語樂壇，Ella的中低音嗓音極具辨識度，MM 445可謂是絕佳拍檔，能完美傳遞她溫暖且充滿力量的音色。「MM 445的中頻表現圓潤卻不混濁，特別在女中音的區域，能保留聲線的溫度與深度，又不會造成聲場擁擠。低頻乾淨有彈性，沒有過多渲染，聽感自然且富有音樂性，」詹益誠分享道。



此外，Sennheiser D6000系統具有極寬廣的動態範圍和非常細膩的音色表現，能精准捕捉聲音中的細微情感變化。「SKM 6000與MM 445的組合在高頻的呈現上特別動人，延伸自然、透明度高，不刺耳但又有清亮感，適合表現女聲的空氣感與顫音細節。演唱抒情或需要聲音極致控制的段落時，它能忠實還原聲音的呼吸與微弱動態，不會讓細節被壓縮掉，」于京廷評價道，「相比其他麥克風系統，Sennheiser麥克風呈現的整體聲音更具空間感、真實感和層次感，沒有壓縮或過度雕塑的人工感。」



作為此次巡演的音樂副總監兼樂團團長，除了卓越的音質，于京廷也十分看重系統的可靠性和穩定性。「大型巡演的射頻環境複雜，但Digital 6000的傳輸一直非常穩定，信號始終清晰可靠。真實自然的卓越音質加上系統的可靠性，使Digital 6000成為大型演出的絕佳之選。」









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