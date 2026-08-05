復銳醫療科技將於2026年8月19日公佈2026年中期業績

香港2026年8月5日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文 「Sisram」 ；簡稱 「公司」 或 「復銳醫療科技」 ，股票代碼：1696.HK），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣佈其將於2026年8月19日（星期三）公佈截至2026年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績。

出席嘉賓：

Lior Moshe Dayan 先生 董事長 Eyal Ben David 先生 首席執行官 李家宏 先生 聯席首席執行官兼首席財務官 范卉 女士 投資者關係總監

歡迎參會者通過電話接入或線上直播參會。兩種方式均提供中英文同聲傳譯，可按需切換中文/英文頻道。線上參會請訪問下方鏈接，並於會前完成註冊。

電話參會 直播参會 日期/時間：2026年8月20日15:30-16:30 香港時間 / 10:30-11:30 以色列夏令時間 中國大陸：+86 23 6273 7123 / 4008 063 263 香港：+852 3018 3602 / 800 902282 美國：+1 646 357 8788 / 1833 2394 527 其他地區：+86 23 6273 7100 參會密碼： 中文頻道：928566563 英文頻道：664554050 註冊鏈接：

https://webcast.roadshowchina.cn/NO011E

電話會議結束後，您可以通過訪問公司官網（www.sisram-medical.com）中投資者關係板塊收聽會議回放。

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。