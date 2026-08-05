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出版：2026-Aug-05 17:08
更新：2026-Aug-05 17:08
PR Newswire

復銳醫療科技將於2026年8月19日公佈2026年中期業績

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業績電話會將於2026年8月20日舉行

香港2026年8月5日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」「復銳醫療科技」，股票代碼：1696.HK），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣佈其將於2026年8月19日（星期三）公佈截至2026年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績。

公司管理層將於2026年8月20日（星期四）舉行業績電話會議，介紹財務業績情況，並與參會者進行問答交流。

出席嘉賓：

Lior Moshe Dayan

先生

董事長

Eyal Ben David

先生

首席執行官

李家宏

先生

聯席首席執行官兼首席財務官

范卉

女士

投資者關係總監

 

歡迎參會者通過電話接入或線上直播參會。兩種方式均提供中英文同聲傳譯，可按需切換中文/英文頻道。線上參會請訪問下方鏈接，並於會前完成註冊。

電話參會

直播参會

日期/時間：2026年8月20日15:30-16:30 香港時間 / 10:30-11:30 以色列夏令時間

中國大陸：+86 23 6273 7123 / 4008 063 263

香港：+852 3018 3602 / 800 902282

美國：+1 646 357 8788 / 1833 2394 527

其他地區：+86 23 6273 7100

 

參會密碼：

中文頻道：928566563

英文頻道：664554050

註冊鏈接
https://webcast.roadshowchina.cn/NO011E

 

電話會議結束後，您可以通過訪問公司官網（www.sisram-medical.com）中投資者關係板塊收聽會議回放。

關於復銳醫療科技
復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：www.sisram-medical.com。

投資者諮詢，請聯繫：
[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/20268192026-302843580.html

SOURCE 復銳醫療科技有限公司

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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